IPL 2026 में सेंचुरी नहीं है जीत की गारंटी, आंकड़े देखेंगे तो यकीन नहीं करेंगे

आईपीएल के इस सीजन में अभी तक लगी 9 सेंचुरी

आईपीएल 2026 में 29 अप्रैल तक 41 मैच खेले गए. इन 41 मैचों में 9 शतकीय पारियां आई हैं. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) ने 2, सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 1, मुंबई इंडियंस के तीन बल्लेबाजों तिलक वर्मा, क्विंटन डिकॉक और रयान रिकल्टन ने 1-1, दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल ने 1, गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने 1 और राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने 1 शतक लगाया है. कुल 9 शतकों में सिर्फ 4 बार ही ऐसा हुआ है जब टीमें जीती हैं. 5 बार शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की टीम हारी है.