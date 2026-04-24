IPL 2026: CSK ने रचा इतिहास, अकिल हुसैन ने ड्वेन ब्रावो का 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

अकिल हुसैन ने तोड़ा ड्वेन ब्रावो का 13 साल पुराना रिकॉर्ड

अकील हुसैन ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल में खेलते हुए ड्वेन ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अकील सीएसके के लिए आईपीएल में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने वाले कैरेबियाई गेंदबाज बन गए हैं. ब्रावो ने साल 2013 में सीएसके के लिए मुंबई के ही खिलाफ 42 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. वहीं अकील हुसैन ने महज 17 रन देकर 4 विकेट अपने नाम तिया. अकिल हुसैन ने ब्रावो का 13 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.