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IPL 2026: RR के सामने मुश्किल है CSK की राह, यह पांच खिलाड़ी हैं सबसे बड़ा खतरा

चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक कुल 31 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें से 16 मुकाबलों में जीत चेन्नई के हाथ लगी है जबकि राजस्थान ने 15 मुकाबले जीते हैं.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - March 30, 2026 3:39 PM IST
Rajasthan Royals

Rajasthan Royals

CSK VS RR: आईपीएल 2026 के तीसरे मुकाबले में आज चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स के साथ होगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. चेन्नई की टीम खिलाड़ियों की चोट से परेशान है, हालांकि इसके बावजूद टीम को फेवरेट माना जा रहा है, मगर राजस्थान रॉयल्स की टीम को हल्के में लेना टीम की परेशानी बढ़ा सकता है. राजस्थान रॉयल्स के पांच प्लेयर्स, जिससे चेन्नई की टीम को सबसे बड़ा खतरा है.

Jofra Archer
Jofra Archer

05. जोफ्रा आर्चर

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों की अग्निपरीक्षा लेते हुए नजर आ सकते हैं. आर्चर के पास जबरदस्त रफ्तार मौजूद है और अच्छी लाइन एंड लेंथ के बूते वह चेन्नई के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकते हैं. आर्चर का प्रदर्शन टी20 विश्व कप 2026 में शानदार रहा था और वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक डॉट गेंदें फेंकने वाले गेंदबाज रहे थे.

Ravindra Jadeja
Ravindra Jadeja

04. रविंद्र जडेजा

चेन्नई सुपर किंग्स के साथ लंबे समय तक खेलने के बाद जडेजा इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा हैं. जडेजा चेन्नई के बल्लेबाजों और गेंदबाजों की ताकत और कमजोरी से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जिसका फायदा राजस्थान को रणनीति बनाने में मिल सकता है. जडेजा इस मुकाबले में राजस्थान के लिए सबसे बड़े ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं, वह बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दे सकते हैं.

Shimron Hetmayer
Shimron Hetmayer


03. शिमरन हेटमॉयर

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर की हालिया फॉर्म काफी अच्छी चल रही है. हाल ही में खत्म हुए टी20 विश्व कप 2026 में हेटमायर का प्रदर्शन शानदार रहा था. उन्होंने 7 मुकाबलों में 186 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 248 रन बनाए थे. इस दौरान हेटमायर ने दो अर्धशतक लगाए थे, कैरेबियाई बल्लेबाज अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखता है.

Yashasvi Jaiswal
Yashasvi Jaiswal

02. यशस्वी जायसवाल

राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को चेन्नई सुपर किंग्स का गेंदबाजी अटैक खूब रास आता है. यशस्वी ने चेन्नई के खिलाफ खेले आठ मुकाबलों में 161 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 266 रन बनाए हैं. इस दौरान वह तीन अर्धशतक लगा चुके हैं. यशस्वी अगर लय में नजर आए, तो चेन्नई की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

Vaibhav Sooryavanshi
Vaibhav Sooryavanshi

01. वैभव सूर्यवंशी

चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा वैभव सूर्यवंशी होंगे. वैभव अगर छह ओवर के पावरप्ले में खेल गए, तो चेन्नई का गेंदबाजी अटैक मुश्किलों में घिर सकता है. वैभव ने पिछले एक साल में अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया है. आईपीएल 2025 में वैभव ने सात मुकाबलों में 206 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 252 रन बनाए थे, जिसमें 35 बॉल में शतक भी शामिल था. वैभव के खेल में पिछले सीजन के बाद और ज्यादा सुधार आया है.

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