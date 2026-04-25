पंजाब किंग्स ने आईपीएल में रचा इतिहास, DC vs PBKS मैच में बने पांच बड़े रिकॉर्ड्स

केएल राहुल का शतक (152) बेकार गया, पंजाब किंग्स की टीम ने प्रभसिमरन सिंह की 26 गेंदों में 76 और कप्तान श्रेयस अय्यर की 36 गेंदों में नाबाद 71 रन की पारी से आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स को छह विकेट से हरा दिया. दिल्ली कैपिटल्स ने दो विकेट पर 264 रन बनाए, जिसे पंजाब की टीम ने 18.5 ओवर में हासिल कर लिया. यह आईपीएल का सबसे बड़ा रन चेज है. इस मैच में पांच बड़े रिकॉर्ड्स बने