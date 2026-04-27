पावरप्ले में सिर्फ 13 रन, महज 08 रन पर गंवाया छठा विकेट... DC के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

Published On Apr 27, 2026, 09:01 PM IST
Last UpdatedApr 27, 2026, 09:01 PM IST
आईपीएल 2026 में सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड्स दर्ज हो गए.
दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आरसीबी के खिलाफ मैच में पावरप्ले में छह विकेट गंवाकर 13 रन बनाए, जो आईपीएल इतिहास में पावरप्ले में सबसे कम स्कोर है. इससे पहले यह रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के नाम था, सनराइजर्स हैदराबाद ने पुणे में साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तीन विकेट पर 14 रन बनाए थे.
दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल के पावरप्ले में छह विकेट गंवाने वाली दूसरी टीम है. आरसीबी की टीम के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने पावरप्ले में महज 13 रन पर छह विकेट गंवाया. दिल्ली के अलावा कोच्चि टस्कर्स की टीम ने साल 2011 में डेक्कन चार्जर्स की टीम के खिलाफ 29 रन के स्कोर पर छह विकेट गंवाए थे.
दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल की एक इनिंग में छह विकेट गिरने के बाद आठ रन बनाए, जो किसी भी टीम का छह विकेट गिरने पर सबसे कम स्कोर है. इससे पहले कोच्चि टस्कर्स ने छह विकेट गिरने के बाद 11 रन बनाए थे.
भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल के पावरप्ले में तीन विकेट चटकाए. वह आईपीएल के पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रुप से टॉप पर पहुंच गए हैं. उनके नाम पावरप्ले में 32 विकेट हो चुके हैं. ट्रेंट बोल्ट के नाम भी आईपीएल के पावरप्ले में 32 विकेट लेने का रिकॉर्ड है.
IPL के इतिहास में पहली बार एक ही पारी के पावरप्ले में दो गेंदबाजों ने तीन-तीन विकेट लिए हैं. आरसीबी के गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में पावरप्ले में तीन-तीन विकेट अपने नाम किए.