पावरप्ले में सिर्फ 13 रन, महज 08 रन पर गंवाया छठा विकेट... DC के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

पावरप्ले में छह विकेट गंवाने वाली दूसरी टीम बनी दिल्ली कैपिटल्स

दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल के पावरप्ले में छह विकेट गंवाने वाली दूसरी टीम है. आरसीबी की टीम के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने पावरप्ले में महज 13 रन पर छह विकेट गंवाया. दिल्ली के अलावा कोच्चि टस्कर्स की टीम ने साल 2011 में डेक्कन चार्जर्स की टीम के खिलाफ 29 रन के स्कोर पर छह विकेट गंवाए थे.