Published On Apr 18, 2026, 05:28 PM IST
Last UpdatedApr 18, 2026, 05:28 PM IST
टिम डेविड आईपीएल में सबसे कम बॉल में 1000 रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. आईपीएल में सबसे कम बॉल में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट...
वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल के नाम आईपीएल में सबसे कम बॉल में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड है. आंद्रे रसेल ने 545 बॉल में यह कारनामा किया था.
ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. आरसीबी के लिए खेलते हुए शनिवार को टिम डेविड ने 560 बॉल में 1000 आईपीएल रन बनाने का कारनामा किया.
ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज और आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रहे ट्रैविस हेड इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. ट्रैविस हेड ने 575 बॉल में आईपीएल में एक हजार रन पूरे किए थे.
आरसीबी के सलामी बल्लेबाज और इंग्लैंड की टीम का हिस्सा फिल साल्ट का नाम लिस्ट में चौथे नंबर पर है. फिल साल्ट ने भी 575 बॉल में आईपीएल में 1000 रन बनाने का कारनामा किया था.
साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन का नाम लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. हेनरिक क्लासेन ने 594 बॉल में आईपीएल में 1000 रन बनाए थे.
भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में छठे नंबर पर मौजूद हैं. वीरेंद्र सहवाग ने आईपीएल में 604 बॉल में आईपीएल में 1000 रन बनाने का कारनामा किया था.
ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल का नाम इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है. मैक्सवेल ने आईपीएल में 610 बॉल में आईपीएल में 1000 रन बनाए थे.