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टिम डेविड ने तोड़ा ट्रैविस हेड का रिकॉर्ड, साल्ट, क्लासेन और सहवाग भी पीछे छूटे

Edited By : Akhilesh Tripathi | Apr 18, 2026, 05:28 PM IST

Published On Apr 18, 2026, 05:28 PM IST

Last UpdatedApr 18, 2026, 05:28 PM IST

टिम डेविड आईपीएल में सबसे कम बॉल में 1000 रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. आईपीएल में सबसे कम बॉल में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट...

1 /7
Andre russell

आंद्रे रसेल

वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल के नाम आईपीएल में सबसे कम बॉल में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड है. आंद्रे रसेल ने 545 बॉल में यह कारनामा किया था.

2 /7
Tim david record

टिम डेविड

ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. आरसीबी के लिए खेलते हुए शनिवार को टिम डेविड ने 560 बॉल में 1000 आईपीएल रन बनाने का कारनामा किया.

3 /7
Travis Head

ट्रैविस हेड

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज और आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रहे ट्रैविस हेड इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. ट्रैविस हेड ने 575 बॉल में आईपीएल में एक हजार रन पूरे किए थे.


4 /7
Phil Salt

फिल साल्ट

आरसीबी के सलामी बल्लेबाज और इंग्लैंड की टीम का हिस्सा फिल साल्ट का नाम लिस्ट में चौथे नंबर पर है. फिल साल्ट ने भी 575 बॉल में आईपीएल में 1000 रन बनाने का कारनामा किया था.

5 /7
Heinrich Klassen

हेनरिक क्लासेन

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन का नाम लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. हेनरिक क्लासेन ने 594 बॉल में आईपीएल में 1000 रन बनाए थे.

6 /7
Virender Sehwag

वीरेंद्र सहवाग

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग इस लिस्ट में छठे नंबर पर मौजूद हैं. वीरेंद्र सहवाग ने आईपीएल में 604 बॉल में आईपीएल में 1000 रन बनाने का कारनामा किया था.

7 /7
Glenn Maxwell

ग्लेन मैक्सवेल

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल का नाम इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है. मैक्सवेल ने आईपीएल में 610 बॉल में आईपीएल में 1000 रन बनाए थे.

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