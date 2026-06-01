Rajat Patidar

03. रजत पाटीदार

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने आईपीएल 2026 में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया. उन्होंने 15 मैच की 14 इनिंग में 192.69 की स्ट्राइक रेट से 501 रन बनाए. रजत पाटीदार भारत के लिए तीन टेस्ट और एक वनडे खेल चुके हैं, मगर वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने 2023 में भारत के लिए एकमात्र वनडे और 2024 में आखिरी टेस्ट मैच खेला था. आईपीएल 2026 के प्रदर्शन के दम पर उन्होंने टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाया है.