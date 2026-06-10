IND VS AFG: हार्दिक पांड्या बाहर, पांच खिलाड़ी जो टीम इंडिया में ले सकते हैं उनकी जगह

Published On Jun 10, 2026, 03:30 PM IST
Last UpdatedJun 10, 2026, 03:30 PM IST
अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बाहर हो गए हैं. पांड्या की जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव है. हार्दिक पांड्या की जगह टीम इंडिया में शामिल होने के दावेदारों में इन पांच खिलाड़ियों का नाम सबसे आगे है.
घरेलू क्रिकेट में हरियाणा और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा अंशुल कम्बोज हार्दिक पांड्या की जगह लेने के दावेदारों की लिस्ट में टॉप पर हैं. अंशुल कम्बोज गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी उपयोगी पारी खेल सकते हैं. अंशुल कम्बोज ने आईपीएल 2026 में भी प्रभावित किया था, उन्होंने 14 मैच में 21 विकेट चटकाए थे.
भारत के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल का फॉर्म भले ही आईपीएल 2026 में निराशाजनक रहा, मगर टीम इंडिया का यह खिलाड़ी हार्दिक पांड्या का परफेक्ट विकल्प हो सकता है. वह विकेट लेने के साथ- साथ बल्ले से भी रन बनाने के लिए जाने जाते हैं. वनडे में उनके नाम तीन अर्धशतक के साथ 858 रन है, वहीं उन्होंने 75 विकेट भी चटकाए हैं.
मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सूर्यांश शेडगे भी हार्दिक पांड्या का विकल्प बन सकते हैं. पेस बॉलिंग ऑलराउंडर सूर्यांश के नाम 11 मैच में 137 रन हैं. वे घरेलू क्रिकेट में कुल 23 विकेट ले चुके हैं. आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए इस भारतीय खिलाड़ी ने प्रभावित किया था.
भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे भी हार्दिक की जगह लेने के दावेदारों में शामिल हैं. शिवम दुबे भारत के लिए चार वनडे मैच खेल चुके हैं, मगर उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले. उनके नाम चार वनडे में 43 रन और एक विकेट है. दुबे फिनिशर के रोल को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं. वह टी-20 में भारतीय टीम का हिस्सा हैं, ऐसे में वनडे में भी उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है.
तिलक वर्मा का नाम भी हार्दिक पांड्या की जगह लेने के दावेदारों में शामिल हैं. तिलक वर्मा फिलहाल श्रीलंका में ट्राई सीरीज में भारत ए का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह मिडिल ऑर्डर में टीम की बल्लेबाजी को मजबूती देते हैं. आईपीएल में तिलक वर्मा ने बल्ले से प्रभावित किया था, उन्होंने 14 मैच में 359 रन बनाए थे.