IND VS AFG: हार्दिक पांड्या बाहर, पांच खिलाड़ी जो टीम इंडिया में ले सकते हैं उनकी जगह

भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे भी हार्दिक की जगह लेने के दावेदारों में शामिल हैं. शिवम दुबे भारत के लिए चार वनडे मैच खेल चुके हैं, मगर उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले. उनके नाम चार वनडे में 43 रन और एक विकेट है. दुबे फिनिशर के रोल को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं. वह टी-20 में भारतीय टीम का हिस्सा हैं, ऐसे में वनडे में भी उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है.