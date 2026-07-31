भारत के पांच स्टार क्रिकेटर्स: धोनी की कप्तानी में किया डेब्यू, गौतम गंभीर युग में हुए रिटायर

भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 38 साल के रहाणे ने साल 2013 में धोनी की कप्तानी में डेब्यू किया था और वह अब गौतम गंभीर के हेड कोच रहते संन्यास ले रहे हैं. भारत के पांच ऐसे स्टार क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने धोनी की कप्तानी में डेब्यू किया था और गौतम गंभीर के हेड कोच के कार्यकाल में संन्यास की घोषणा की.