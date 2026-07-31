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भारत के पांच स्टार क्रिकेटर्स: धोनी की कप्तानी में किया डेब्यू, गौतम गंभीर युग में हुए रिटायर

Edited By : Akhilesh Tripathi | Jul 31, 2026, 05:16 PM IST

Published On Jul 31, 2026, 05:16 PM IST

Last UpdatedJul 31, 2026, 05:16 PM IST

भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 38 साल के रहाणे ने साल 2013 में धोनी की कप्तानी में डेब्यू किया था और वह अब गौतम गंभीर के हेड कोच रहते संन्यास ले रहे हैं. भारत के पांच ऐसे स्टार क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने धोनी की कप्तानी में डेब्यू किया था और गौतम गंभीर के हेड कोच के कार्यकाल में संन्यास की घोषणा की.

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Indian Test and ODI captain Rohit Sharma in a Test match

01. रोहित शर्मा

भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ धोनी की कप्तानी में कोलकाता में डेब्यू किया था. उन्होंने दिसंबर 2024 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. रोहित शर्मा ने जब संन्यास की घोषणा की, उस समय गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच थे.

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Virat Kohli

02. विराट कोहली

भारतीय दिग्गज विराट कोहली ने जून 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंग्स्टन में डेब्यू किया. कोहली ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेला. कोहली ने भी गंभीर के हेड कोच रहते ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा.

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pujara test

03. चेतेश्वर पुजारा

भारत के दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने साल 2010 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धोनी की कप्तानी में ही डेब्यू किया था. उन्होंने 2023 में अपना आखिरी मैच खेला था. साल 2025 में उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की. साल 2025 में गौतम गंभीर ही टीम इंडिया के हेड कोच थे.

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ashwin-test-wicket

04. रविचंद्रन अश्विन

भारत के स्टार स्पिनर्स रहे रविचंद्रन अश्विन ने भी धोनी की कप्तानी में डेब्यू किया था. अश्विन ने नवंबर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था. उन्होंने साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला और इसी साल रिटायरमेंट की घोषणा की. अश्विन ने जब संन्यास का ऐलान किया, तब गंभीर ही टीम इंडिया के हेड कोच थे.

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Ajinkya Rahane

05. अजिंक्य रहाणे

भारत के स्टार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने भी धोनी की कप्तानी में साल 2013 में डेब्यू किया था और वह अब गौतम गंभीर के हेड कोच रहते संन्यास की घोषणा की. उन्होंने अपना डेब्यू टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में खेला था और 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेला.

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