IPL 2026 Final: अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड है दमदार, RCB के लिए आसान नहीं है राह

Published On May 31, 2026, 10:04 AM IST
Last UpdatedMay 31, 2026, 10:04 AM IST
Gujarat Titans Record in Ahmedadbad: आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी और गुजरात टाइटंस की टीम आज आमने-सामने होगी. नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में यह मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैदान पर गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड शानदार है.
आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच आज खेला जाएगा. इस महामुकाबले की मेजबानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम करेगा. यह गुजरात टाइटंस का घरेलू मैदान है और घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड शानदार रहा है. गुजरात टाइटंस की टीम को आरसीबी के खिलाफ पहले क्वालिफायर में हार का सामना करना पड़ा था, मगर टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालिफायर-2 में बड़ी जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंची है. गुजरात टाइटंस घरेलू मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल रही है, इस मैदान पर टीम एक बार पहले खिताब भी जीत चुकी है.
गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के इस मैदान पर अब तक 22 मुकाबले खेले हैं. इसमें से टीम को 15 में जीत मिली है. आईपीएल 2026 की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले सात मुकाबलों में से पांच में गुजरात ने जीत दर्ज की है, जबकि दो में टीम को हार का सामना करना पड़ा. गुजरात टाइटंस ने आईपीएल का पहला खिताब इसी मैदान पर साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता था. वहीं, साल 2023 में टीम ने दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल का टिकट भी हासिल किया था.
आईपीएल 2026 में अहमदाबाद के इस ग्राउंड पर आरसीबी और जीटी की एक बार भिड़ंत हो चुकी है, जहां गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम को सिर्फ 155 रनों पर ढेर कर दिया था. अरशद खान और राशिद की गेंदबाजी का जादू चला था, जबकि जेसन होल्डर भी कारगर साबित हुए थे. वहीं, बल्लेबाजी में शुभमन गिल ने सिर्फ 18 गेंदों में 43 रनों की दमदार पारी खेली थी, वहीं जोस बटलर ने 19 गेंदों में 39 रन बनाए थे.
वहीं आरसीबी का रिकॉर्ड अहमदाबाद में मिलाजुला रहा है.टीम ने इस ग्राउंड पर अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को चार में जीत नसीब हुई है. वहीं, 4 मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हार झेलनी पड़ी है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जीटी के खिलाफ आरसीबी ने 2 मैच खेले हैं. एक मुकाबले में आरसीबी को जीत मिली है, तो एक में हार का सामना करना पड़ा है.
हालांकि आरसीबी ने पिछले सीजन 18 साल का सूखा खत्म करते हुए इसी मैदान पर आईपीएल की ट्रॉफी को पहली बार अपने नाम किया था, फाइनल में आरसीबी की टीम ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया था.