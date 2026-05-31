IPL 2026 Final: अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड है दमदार, RCB के लिए आसान नहीं है राह

IPL 2026 Final

आईपीएल 2026 के फाइनल में गुजरात टाइटंस और आरसीबी की टक्कर

आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच आज खेला जाएगा. इस महामुकाबले की मेजबानी अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम करेगा. यह गुजरात टाइटंस का घरेलू मैदान है और घरेलू मैदान पर गुजरात टाइटंस का रिकॉर्ड शानदार रहा है. गुजरात टाइटंस की टीम को आरसीबी के खिलाफ पहले क्वालिफायर में हार का सामना करना पड़ा था, मगर टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालिफायर-2 में बड़ी जीत दर्ज कर फाइनल में पहुंची है. गुजरात टाइटंस घरेलू मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल रही है, इस मैदान पर टीम एक बार पहले खिताब भी जीत चुकी है.