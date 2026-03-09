टीम इंडिया की जीत के बाद मैदान पर ही रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, देखें यह पांच तस्वीरें

Hardik Pandya Mahira

भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम की इस जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है. टीम इंडिया की इस जीत को स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

भारतीय टीम की जीत के बाद माहिका शर्मा भागते हुए मैदान पर पहुंची और उन्होंने हार्दिक पांड्या को जीत की बधाई दी. हार्दिक पांड्या और माहिका ने इस जीत को मिलकर सेलिब्रेट किया.

भारतीय टीम की जीत के जश्न के बीच हार्दिक पांडया और माहिका शर्मा साथ-साथ नजर आए. दोनों ने मैदान पर डांस भी किया. यह कपल लोगों का भी अभिवादन करते नजर आया.

हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा इस दौरान मैदान पर ही रोमांटिक नजर आए. माहिका शर्मा ने फील्ड पर ही हार्दिक पांड्या को किस भी किया. यह मोमेंट्स कैमरे में भी कैद हुआ.

वहीं मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बातचीत में हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा को लेकर बड़ी बात कही. हार्दिक पांड्या ने कहा कि जब से माहिका उनके जीवन में आई है, तब से जीत मिल रही है, माहिका के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है.

माहिका ने इंस्टाग्राम पर भी हार्दिक की एक तस्वीर साझा करते हुए उन्हें ‘द मैन, द मिथ, द लेजेंड’ बताया. वह पूरे टूर्नामेंट में स्टैंड्स से टीम इंडिया और हार्दिक का हौसला बढ़ाती नजर आईं.