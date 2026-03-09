×

HomePhotos टीम इंडिया की जीत के बाद मैदान पर ही रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, देखें यह पांच तस्वीरें

टीम इंडिया की जीत के बाद मैदान पर ही रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, देखें यह पांच तस्वीरें

टी-20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद हार्दिक ने कहा, जब से माहिका उनके जीवन में आई है, तब से जीत मिल रही है, माहिका के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - March 9, 2026 2:48 PM IST
Hardik Pandya Mahira

Hardik Pandya Mahira

भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम की इस जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है. टीम इंडिया की इस जीत को स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

Hardik pandya girlfriend on field
Hardik pandya girlfriend on field

भारतीय टीम की जीत के बाद माहिका शर्मा भागते हुए मैदान पर पहुंची और उन्होंने हार्दिक पांड्या को जीत की बधाई दी. हार्दिक पांड्या और माहिका ने इस जीत को मिलकर सेलिब्रेट किया.

Hardik pandya girlfriend mahira
Hardik pandya girlfriend mahira

भारतीय टीम की जीत के जश्न के बीच हार्दिक पांडया और माहिका शर्मा साथ-साथ नजर आए. दोनों ने मैदान पर डांस भी किया. यह कपल लोगों का भी अभिवादन करते नजर आया.

Hardik pandya girlfriend
Hardik pandya girlfriend


हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा इस दौरान मैदान पर ही रोमांटिक नजर आए. माहिका शर्मा ने फील्ड पर ही हार्दिक पांड्या को किस भी किया. यह मोमेंट्स कैमरे में भी कैद हुआ.

Hardik pandya mahika sharma
Hardik pandya mahika sharma

वहीं मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बातचीत में हार्दिक पांड्या ने माहिका शर्मा को लेकर बड़ी बात कही. हार्दिक पांड्या ने कहा कि जब से माहिका उनके जीवन में आई है, तब से जीत मिल रही है, माहिका के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है.

Hardik pandya girlfriend
Hardik pandya girlfriend

माहिका ने इंस्टाग्राम पर भी हार्दिक की एक तस्वीर साझा करते हुए उन्हें ‘द मैन, द मिथ, द लेजेंड’ बताया. वह पूरे टूर्नामेंट में स्टैंड्स से टीम इंडिया और हार्दिक का हौसला बढ़ाती नजर आईं.

Latest news

team-india-champion-3

कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, 161 दिन और छह खिताब, वर्ल्ड क्रिकेट है भारत का फुल भौकाल

By Bharat Malhotra
ishan-kishan-92

ईशान किशन की बहन की फाइनल से पहले कार एक्सीडेंट में हुई थी मौत, खिताबी जीत को किया डेडिकेट

By Akhilesh Tripathi
surya-kumar-yadav-98

क्या अब रिटायर होंगे सूर्या ? कप्तान ने टी-20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद खुद किया खुलासा

By Akhilesh Tripathi
dhoni-gambhir

'कोच साहब, आपके चेहरे पर मुस्कान...', धोनी ने चैंपियन टीम इंडिया को दी बधाई

By Bharat Malhotra
jasprit-bumrah-169

सूर्यकुमार यादव ने बुमराह के लिए दिल खोल दिया, आखिर ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर दिल खुश हो जाएगा

By Bharat Malhotra

Trending This Week

abhishek-sharma-65

न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में अभिषेक को... भारतीय दिग्गज कपिल देव ने क्या कहा ?

team-india-record-3

T20 WC 2026: ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के लिए नॉमिनेट हुए आठ प्लेयर्स, लिस्ट में एक भारतीय

axar-patel-catch-3

VIDEO: ब्रूक या विल जैक्स, कौन सा कैच है अक्षर का फेवरेट, मैच के बाद खुद किया खुलासा

team-india-records-9

भारत- इंग्लैंड टी-20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच में बने 20 बड़े रिकॉर्ड्स, टीम इंडिया ने रचा इतिहास

Photos More in photos

team-india-champion-3

कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, 161 दिन और छह खिताब, वर्ल्ड क्रिकेट है भारत का फुल भौकाल

team-india-win-celebration-2

T20 WC 2026: सूर्या के साथ झूमे लिटिल मास्टर, हार्दिक ने मैदान पर किया भांगड़ा, टॉप-10 मोमेंट्स

sanju-abhishek

संजू सैमसन से फिन एलन तक T20 World Cup 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज

india-beat-new-zealand-2

भारत तीसरी बार बना टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन, ये हैं फाइनल में जीत के सुपर-हीरो

akriti-agarwal-2

पृथ्वी साव ने की गर्लफ्रेंड से सगाई, जानें क्या है नाम और करती हैं काम

india-cricket-team-5

जीत के लिए टीम इंडिया ने अपनाए ये उपाय, Final से पहले तीन चाल से मिलेगा खिताब?