Hardik Pandya MI

2025 में प्लेऑफ में पहुंची मुंबई इंडियंस की टीम

साल 2024 के निराशानजक प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए मुंबई इंडियंस ने 2025 में वापसी की. मुंबई इंडियंस की टीम लीग स्टेज के खत्म होने तक चौथे स्थान पर रही और प्लेऑफ में जगह बनाई. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने लीग स्टेज के 13 मैचों में 8 में जीत हासिल कीं. पहले मैच में हार्दिक पर बैन के कारण सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की थी. मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर में गुजरात टाइटंस को हराया, मगर क्वालिफायर-2 में टीम को पंजाब किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. मुंबई की टीम ने पहले पांच मैच में सिर्फ एक मैच जीते थे, मगर इसके बाद लगातार छह मैचों में जीत दर्ज की थी.