Published On May 29, 2026, 03:58 PM IST
Last UpdatedMay 29, 2026, 03:58 PM IST
मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या आईपीएल 2026 के निराशाजनक अभियान के बाद फ्रेंचाइजी छोड़ने की तैयारी में हैं, उन्होंने यह बात सत्र के बीच में ही टीम प्रबंधन को बता दी थी. पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम ने तीन सीजन में निराश किया और टीम सिर्फ एक बार प्लेऑफ में पहुंची. पिछले तीन सीजन में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन कैसा रहा, इसे जानते हैं ?
हार्दिक पांडया को साल 2024 में रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया गया. रोहित की जगह कप्तानी संभालते ही हार्दिक को मैदान पर हूटिंग का सामना करना पड़ा. इसका प्रभाव टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ा. मुंबई इंडियंस की जीत ने 14 मैच में सिर्फ चार मैच जीते और 10 में उसे हार का सामना करना पड़ा. मुंबई इंडियंस की टीम आठ अंक के साथ प्वॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान यानि 10वें नंबर पर रही.
साल 2024 के निराशानजक प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए मुंबई इंडियंस ने 2025 में वापसी की. मुंबई इंडियंस की टीम लीग स्टेज के खत्म होने तक चौथे स्थान पर रही और प्लेऑफ में जगह बनाई. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने लीग स्टेज के 13 मैचों में 8 में जीत हासिल कीं. पहले मैच में हार्दिक पर बैन के कारण सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की थी. मुंबई इंडियंस ने एलिमिनेटर में गुजरात टाइटंस को हराया, मगर क्वालिफायर-2 में टीम को पंजाब किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. मुंबई की टीम ने पहले पांच मैच में सिर्फ एक मैच जीते थे, मगर इसके बाद लगातार छह मैचों में जीत दर्ज की थी.
साल 2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. मुंबई इंडियंस को 14 मैचों में सिर्फ चार मैच में जीत मिली. हार्दिक पांड्या ने इस सीजन नौ मैचों में कप्तानी की, जिसमें मुंबई इंडियंस को सिर्फ दो मैचों में जीत मिली. मुंबई इंडियंस की टीम नौवें स्थान पर रही और टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही.
हार्दिक पांड्या ने बतौर कप्तान बल्ले और गेंद से भी निराश किया. साल 2024 में उन्होंने 216 रन बनाए और 11 विकेट हासिल किए. वहीं 2025 में उन्होंने 224 रन बनाए और 14 विकेट चटकाए. वहीं साल 2016 में उन्होंने 172 रन बनाए और सिर्फ चार विकेट अपने नाम किए.
हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने कुल 39 मैच खेले, जिसमें मुंबई इंडियंस को सिर्फ 15 मैच में जीत मिली, वहीं 24 मुकाबले में टीम को हार का सामना करना पड़ा. हार्दिक पांड्या का जीत प्रतिशत 38.46 का रहा.