हेनरिक क्लासेन ने तोड़ा पंत, विलियमसन और डिविलियर्स का रिकॉर्ड, SRH ने भी रचा इतिहास

Published On May 22, 2026, 11:08 PM IST
Last UpdatedMay 22, 2026, 11:08 PM IST
आईपीएल 2026 में शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 255 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन ने अर्धशतक लगाया. इस मैच में हेनरिक क्लासेन ने बड़ा कारनामा करते हुए खास रिकॉर्ड अपने नाम किया.
हेनरिक क्लासेन ने इस मैच में 24 बॉल में 51 रन की पारी खेली. इस पारी के साथ उन्होंने आईपीएल में नंबर चार और उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 600 से ज्यादा रन बना लिए. हेनरिक क्लासेन के नाम आईपीएल 2026 में नंबर चार या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 606 रन बनाए थे. क्लासेन ने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने साल 2018 में नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए 579 रन बनाए थे.
हेनरिक क्लासेन ने आईपीएल में नंबर चार या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए छठा 50 प्लस स्कोर बनाया है. उन्होंने ऋषभ पंत और ग्लेन मैक्सवेल की बराबरी की, जिनके नाम भी छह बार इस क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए छह- छह 50 प्लस का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड था. क्लासेन ने एबी डिविलियर्स और रजत पाटीदार को पीछे छोड़ा, जिनके नाम नंबर चार या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए पांच- पांच 50 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड था.
हेनिरक क्लासेन ने आरसीबी के खिलाफ मैच में आईपीएल में अपने 2000 रन पूरे कर लिए. उन्होंने 53 इनिंग में यह कारनामा किया. वह डेविड वॉर्नर (47 इनिंग) के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने केन विलियमसन को पीछे छोड़ा, जिन्होंने SRH के लिए खेलते हुए 67 इनिंग में 2000 रन बनाने का कारनामा किया था. हेनरिक क्लासेन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 2000 रन बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज है. उनसे पहले डेविड वॉर्नर, अभिषेक शर्मा, शिखर धवन, केन विलियमसन यह कारनामा कर चुके हैं.
IPL 2026 में अभिषेक शर्मा (563), हेनरिक क्लासेन (606) और ईशान किशन (569) एक ही टीम के ऐसे दूसरे तिकड़ी हैं, जिन्होंने एक ही IPL सीज़न में 500+ रन बनाए हैं. इससे पहले 2025 में GT के शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर ने यह उपलब्धि हासिल की थी.
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2026 में इतिहास रच दिया है. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल के एक एडिशन में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस का स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है. सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ मैच में 20 ओवर में चार विकेट पर 255 रन बनाए. आईपीएल 2026 में नौवीं बार सनराइजर्स हैदराबाद ने 200 प्लस का स्कोर बनाया है. सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस के आईपीएल 2025 (आठ बार) और पंजाब किंग्स के आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 (आठ बार) 200 प्लस के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है.