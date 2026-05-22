हेनरिक क्लासेन ने तोड़ा पंत, विलियमसन और डिविलियर्स का रिकॉर्ड, SRH ने भी रचा इतिहास

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सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2026 में इतिहास रच दिया है. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल के एक एडिशन में सबसे ज्यादा बार 200 प्लस का स्कोर बनाने वाली टीम बन गई है. सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ मैच में 20 ओवर में चार विकेट पर 255 रन बनाए. आईपीएल 2026 में नौवीं बार सनराइजर्स हैदराबाद ने 200 प्लस का स्कोर बनाया है. सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस के आईपीएल 2025 (आठ बार) और पंजाब किंग्स के आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 (आठ बार) 200 प्लस के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है.