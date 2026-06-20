Published On Jun 20, 2026, 11:58 PM IST
Last UpdatedJun 20, 2026, 11:58 PM IST
IND VS AFG 3rd ODI Match Records: प्रसिद्ध कृष्णा (23 रन पर पांच विकेट) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (110) के दूसरे शतक से भारत ने तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को नौ विकेट से रौंद डाला. इस मैच में कई बड़े रिकॉर्ड्स बने.
यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में वनडे करियर का दूसरा शतक जड़ा. जायसवाल ने सबसे कम इनिंग खेलते हुए भारतीय बल्लेबाज के तौर पर दो शतक जड़ दिए हैं. उन्होंने महज छह इनिंग में दो शतक लगा लिए हैं. यशस्वी ने शिखर धवन को पीछे छोड़ा, जिन्होंने सात इनिंग के बाद दो शतक लगाए थे.
रोहित शर्मा ने इस मैच में भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने वीरेंद्र सहवाग (16119) के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. रोहित शर्मा ने बतौर सलामी बल्लेबाज 16137 रन बना लिए हैं. रोहित शर्मा ने इस मैच में भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया. रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा 50 प्लस बनाने के मामले में अब तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित ने 95 बार यह कारनामा किया है. राहुल द्रविड़ ने 94 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया था.
भारतीय टीम ने बल्लेबाजी के दौरान अपनी पारी के पहले ओवर में 23 रन जड़े. यशस्वी जायसवाल ने 14 रन बनाए, वहीं नौ रन एक्सट्रा के जरिए आया. वनडे में पहले ओवर में भारत का यह सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले भारत ने साल 2004 में कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ 22 रन बनाए थे.
अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने डेब्यू के 13 साल बाद वनडे करियर का पहला शतक लगाया. उन्होंने डेब्यू के 4644 दिन शतक लगाने का कारनामा किया है. जिम्बाब्वे के रेगिस चकाबा (2008-2022) 5040 दिन के बाद लिस्ट में टॉप पर हैं. भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर (1974-1987) 4858 दिन के साथ दूसरे नंबर पर हैं. वहीं अर्जुन रणतुंगा (1982-1994) 4674 दिन के साथ तीसरे नंबर पर हैं. शाहिदी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. हशमतुल्लाह शाहिदी अफगानिस्तान के लिए वनडे में बतौर कप्तान अशगर अफगान के बाद शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बने हैं.
प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में पांच विकेट चटकाए. उन्होंने पावरप्ले में ही चार विकेट लिए. पावरप्ले में वनडे में चार विकेट लेकर उन्होंने जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, जवागल श्रीनाथ, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज के क्लब में एंट्री ली है, जिन्होंने पावरप्ले में चार विकेट चटकाए हैं. मोहम्मद सिराज के नाम पावरप्ले में पांच विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है.