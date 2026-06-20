रोहित शर्मा ने इस मैच में भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने वीरेंद्र सहवाग (16119) के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. रोहित शर्मा ने बतौर सलामी बल्लेबाज 16137 रन बना लिए हैं. रोहित शर्मा ने इस मैच में भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया. रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा 50 प्लस बनाने के मामले में अब तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित ने 95 बार यह कारनामा किया है. राहुल द्रविड़ ने 94 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया था.