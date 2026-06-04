Published On Jun 04, 2026, 12:08 PM IST
Last UpdatedJun 04, 2026, 12:08 PM IST
भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह इन 5 खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है.
साई सुदर्शन वो पहले खिलाड़ी हैं जो विराट कोहली की जगह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत की प्लेइंग 11 में शामिल किए जा सकते हैं. सुदर्शन को शामिल करने की बड़ी वजह उनकी शानदार तकनीक है. सुदर्शन इस समय कमाल की फॉर्म में भी चल रहे हैं. ऐसे में वह नंबर-3 पर भारत को अच्छी मजबूती दे सकते हैं.
ऋतुराज गायकवाड़ वह दूसरे खिलाड़ी बन सकते हैं जिन्हें भारत की वनडे टीम में शामिल किया जा सकता है. गायकवाड़ इस समय भारतीय ए टीम का हिस्सा हैं. ऐसे में कोहली के बाहर होने के बाद टीम इंडिया से उनका बुलावा आ सकता है.
आरसीबी को लगातार दूसरा खिताब दिलाने वाले कप्तान रजत पाटीदार का भी नाम कोहली के रिप्लेसमेंट में गिना जा रहा है. वो हालांकि अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं लेकिन उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनको शामिल किए जाने की चर्चा तेज हो गई है.
देवदत्त पड्डिकल को भी कोहली का एक सही विकल्प के रूप में गिना जा रहा है. पड्डिकल शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं और उनकी तकनीक कई बल्लेबाजों से अलग और खास है. वह टीम इंडिया को एक मजबूती नंबर तीन पर देते हुए नजर आ सकते हैं.
संजू सैमसन भी लंबे समय से भारत की वनडे टीम का हिस्सा नहीं बने हैं. संजू ने टी20 वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया था. इसके बाद आईपीएल में भी उनका बल्ला जमकर चला था. संजू का नाम भी कोहली के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है.