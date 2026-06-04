साई सुदर्शन वो पहले खिलाड़ी हैं जो विराट कोहली की जगह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत की प्लेइंग 11 में शामिल किए जा सकते हैं. सुदर्शन को शामिल करने की बड़ी वजह उनकी शानदार तकनीक है. सुदर्शन इस समय कमाल की फॉर्म में भी चल रहे हैं. ऐसे में वह नंबर-3 पर भारत को अच्छी मजबूती दे सकते हैं.