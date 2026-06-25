हैरी टैक्टर भारत और आयरलैंड के बीच हुए टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने पांच पारियों में उन्होंने पांच पारियों 123 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 64 रन का है. उन्होंने एक अर्धशतक लगाया है. उनका औसत 30.75 का रहा है. उन्होंने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 13 चौके और तीन छक्के लगाए हैं.