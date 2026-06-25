Published On Jun 25, 2026, 11:44 AM IST
Last UpdatedJun 25, 2026, 11:44 AM IST
भारत और आयरलैंड के बीच 26 और 28 जून को दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे. तो कौन हैं भारत और आयरलैंड के बीच इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं. भारत और आयरलैंड के बीच होंगे दो टी20 इंटरनेशनल भारत और आयरलैंड के बीच 26 जून से दो मैचों...
भारत और आयरलैंड के बीच 26 जून से दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज हो रहा है. भारत का आयरलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड 100 पर्सेंट जीत का है. हम देखते हैं भारत और आयरलैंड में टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं. (फोटो-आईएएनएस)
विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भारत और आयरलैंड के बीच हुए टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वह पांचवें नंबर पर हैं. आयरलैंड के खिलाफ सैमसन ने 3 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं. तो इस मैच में उन्होंने 118 रन बनाए है. उनका सर्वाधिक स्कोर 77 रन था. उनका स्ट्राइक-रेट 171.01 का है.
हैरी टैक्टर भारत और आयरलैंड के बीच हुए टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने पांच पारियों में उन्होंने पांच पारियों 123 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 64 रन का है. उन्होंने एक अर्धशतक लगाया है. उनका औसत 30.75 का रहा है. उन्होंने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 13 चौके और तीन छक्के लगाए हैं.
दीपक हूडा भारत और आयरलैंड के बीच हुए टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर है. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों में 151 रन बनाए हैं. वह आयरलैंड के खिलाफ सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 104 रन का रहा है.
भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आयरिश बल्लेबाज बैं ऐंड्रू बेलबिरनी ने सात मैचों की सात पारियों में 161 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 72 रन रहा है. उनका स्ट्राइक-रेट 130.89 का है. उन्होंने भारत के खिलाफ दो हाफ-सेंचुरी लगाई हैं.
रोहित शर्मा भारत और आयरलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. रोहित ने आयरलैंड के खिलाफ चार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इन मैचों में उन्होंने 201 रन बनाए हैं. इसमें तीन हाफ सेंचुरी शामिल हैं. रोहित का औसत आयरलैंड के खिलाफ 100.5 का है. और स्ट्राइक-रेट 138.62 का है.