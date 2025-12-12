हमेशा अभिषेक से उम्मीद नहीं की जा सकती... हार के बाद टीम को क्या सुना गए SKY

Surya kumar yadav

न्यू चंडीगढ़: साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ मुल्लांपुर स्थित महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले को 51 रन से जीता. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव का मानना है कि उन्हें और शुभमन गिल को क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी. इसके साथ ही उन्होंने स्वीकारा है कि टीम को साउथ अफ्रीका से सीखना होगा.

मैच गंवाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘साउथ अफ्रीका को पहली इनिंग से ही पता चल गया था कि किस लेंथ पर बॉलिंग करनी है. यहां थोड़ी ओस थी. अगर पहला प्लान काम नहीं करता, तो हमें दूसरा प्लान अपनाना चाहिए था. हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा.’

सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में सिर्फ 5 ही रन बना सके, जबकि शुभमन गिल अपनी पहली ही गेंद पर लुंगी एनगिडी को विकेट दे बैठे. इस पारी में अभिषेक शर्मा ने 8 गेंदों में 2 छक्कों के साथ 17 रन बनाए.

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘मुझे लगता है कि मैं और शुभमन गिल मिलकर एक अच्छी शुरुआत दे सकते थे क्योंकि हम हर समय अभिषेक शर्मा पर भरोसा नहीं कर सकते. जिस तरह से वह बैटिंग कर रहे हैं, उनका दिन खराब हो सकता है. मुझे, शुभमन और कुछ दूसरे बल्लेबाजों को भारतीय पारी को संभालना चाहिए था. मुझे लगता है कि यह एक स्मार्ट चेज होता. मुझे वह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी. थोड़ी और गहराई से बैटिंग करनी चाहिए थी. लेकिन हां, हम सीखते हैं, हम कोशिश करते हैं और आने वाले अगले गेम में बेहतर करते हैं. हम देखेंगे कि अगले गेम में हमारे लिए क्या होता है.’

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए. इस पारी में क्विंटन डी कॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों के साथ 90 रन जोड़े, जबकि डोनोवन फरेरा ने नाबाद 30 रन की पारी खेली.

इसके जवाब में भारतीय टीम 19.1 ओवरों में महज 162 रन पर सिमट गई. भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 62 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.