×

HomePhotos हमेशा अभिषेक से उम्मीद नहीं की जा सकती... हार के बाद टीम को क्या सुना गए SKY

हमेशा अभिषेक से उम्मीद नहीं की जा सकती... हार के बाद टीम को क्या सुना गए सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव ने मुल्लांपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद बल्लेबाजों पर जमकर ठीकरा फोड़ा है.

bharat.malhotra
By Bharat Malhotra Last Updated on - December 12, 2025 12:02 AM IST
Surya kumar yadav

Surya kumar yadav

न्यू चंडीगढ़: साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ मुल्लांपुर स्थित महाराज यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले को 51 रन से जीता. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव का मानना है कि उन्हें और शुभमन गिल को क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी. इसके साथ ही उन्होंने स्वीकारा है कि टीम को साउथ अफ्रीका से सीखना होगा.

मैच गंवाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘साउथ अफ्रीका को पहली इनिंग से ही पता चल गया था कि किस लेंथ पर बॉलिंग करनी है. यहां थोड़ी ओस थी. अगर पहला प्लान काम नहीं करता, तो हमें दूसरा प्लान अपनाना चाहिए था. हमें साउथ अफ्रीका से सीखना होगा.’

सूर्यकुमार यादव इस मुकाबले में सिर्फ 5 ही रन बना सके, जबकि शुभमन गिल अपनी पहली ही गेंद पर लुंगी एनगिडी को विकेट दे बैठे. इस पारी में अभिषेक शर्मा ने 8 गेंदों में 2 छक्कों के साथ 17 रन बनाए.

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘मुझे लगता है कि मैं और शुभमन गिल मिलकर एक अच्छी शुरुआत दे सकते थे क्योंकि हम हर समय अभिषेक शर्मा पर भरोसा नहीं कर सकते. जिस तरह से वह बैटिंग कर रहे हैं, उनका दिन खराब हो सकता है. मुझे, शुभमन और कुछ दूसरे बल्लेबाजों को भारतीय पारी को संभालना चाहिए था. मुझे लगता है कि यह एक स्मार्ट चेज होता. मुझे वह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी. थोड़ी और गहराई से बैटिंग करनी चाहिए थी. लेकिन हां, हम सीखते हैं, हम कोशिश करते हैं और आने वाले अगले गेम में बेहतर करते हैं. हम देखेंगे कि अगले गेम में हमारे लिए क्या होता है.’

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए. इस पारी में क्विंटन डी कॉक ने 46 गेंदों में 7 छक्कों और 5 चौकों के साथ 90 रन जोड़े, जबकि डोनोवन फरेरा ने नाबाद 30 रन की पारी खेली.

इसके जवाब में भारतीय टीम 19.1 ओवरों में महज 162 रन पर सिमट गई. भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 62 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.

Latest news

suryakumar-yadav-72

IND vs SA: सूर्यकुमार यादव ने मानी अपनी महागलती, अक्षर को नंबर 3 पर भेजने पर बोले...

By Bharat Malhotra
aiden-markram-13

IND vs SA: जीत के बाद मार्करम ने बांधे किसकी जीत के पुलिंदे, पिच के बारे में भी कही यह बात

By Bharat Malhotra
surya-kumar-yadav-84

हमेशा अभिषेक से उम्मीद नहीं की जा सकती... हार के बाद टीम को क्या सुना गए SKY

By Bharat Malhotra
south-africa-beat-india

IND vs SA: इन 5 विलेन की वजह से भारत को मिली मुल्लांपुर में हार, शामिल हैं कई स्टार

By Bharat Malhotra
quinton-de-kock-20

IND VS SA: डि कॉक की तूफानी पारी, दूसरे टी-20 मैच में टीम इंडिया को मिली बड़ी हार

By Akhilesh Tripathi

Trending This Week

hindu-cricketers-in-south-africa-squad

साउथ अफ्रीका की टीम में शामिल हैं दो हिन्दू क्रिकेटर्स, तमिलनाडु और यूपी से है कनेक्शन

shane-watson-25

तीन साल बाद IPL में कोचिंग की भूमिका में लौटे शेन वॉटसन, इस टीम ने बनाया असिस्टेंट कोच

ipl-trade

क्या आप जानते हैं- कौन था IPL के इतिहास का सबसे पहला ट्रेड प्लेयर?

rashid-khan-49

राशिद खान ने महिला के साथ वायरल हो रही तस्वीर का बताया सच

ind-vs-pak-asia-cup-2025

India vs Pakistan: एशिया कप के लिए हां....लेकिन द्विपक्षीय सीरीज के लिए ना, खेल मंत्रालय ने क्यों किया ऐसा?

Photos More in photos

surya-kumar-yadav-84

हमेशा अभिषेक से उम्मीद नहीं की जा सकती... हार के बाद टीम को क्या सुना गए SKY

south-africa-beat-india

IND vs SA: इन 5 विलेन की वजह से भारत को मिली मुल्लांपुर में हार, शामिल हैं कई स्टार

arshdeep-singh-61

T20I में एक ओवर में सबसे बॉल डालने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह की लिस्ट में एंट्री

ipl-auction-2026-3

IPL 2026 Auction: ये 5 अनकैप्ड खिलाड़ियों पर बरसेगा खूब पैसा, SMAT में मचा चुके हैं धमाल

ipl-auction-wicketkeeper

IPL Auction 2026: डिकॉक से लेकर बेयरस्टो तक- इन 5 विदेशी विकेटकीपर्स को खरीदने के लिए मचेगी मार

ipl-auction-2026-live

IPL Auction 2026: 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के 6 सुपरस्टार, किसे मिलेगा सबसे ज्यादा दाम