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IND VS SL: शुभमन गिल रचेंगे इतिहास… भारतीय खिलाड़ियों के निशाने पर होंगे पांच बड़े रिकॉर्ड्स

Edited By : Akhilesh Tripathi | Aug 09, 2026, 01:11 PM IST

Published On Aug 09, 2026, 01:11 PM IST

Last UpdatedAug 09, 2026, 01:11 PM IST

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होने जा रहा है. इस सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों के निशाने पर कुछ बड़े रिकॉर्ड्स होंगे. शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के पास खास उपलब्धि हासिल करने का सुनहरा मौका होगा.

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Shubman Gill

शुभमन गिल के नाम जुड़ेगी बड़ी उपलब्धि

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल अगर एक शतक लगाने में सफल रहते हैं, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप (WTC) की इस साइकल में सर्वाधिक सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. वह इस मामले में जो रूट को पीछे छोड़ देंगे. गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियशिप के इस साइकिल में अब तक 5 शतक लगाए हैं. गिल अगर इस सीरीज में दो शतक लगाने में कामयाब रहते हैं, तो वह बतौर भारतीय टेस्ट कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे. बतौर कप्तान गिल ने अब तक छह शतक लगाए हैं, जबकि सचिन के नाम सात शतक दर्ज हैं.

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Ravindra jadeja

रविंद्र जडेजा के पास सुनहरा मौका

रविंद्र जडेजा अगर श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में दो विकेट निकालने में सफल रहते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में 350 विकेट पूरे कर लेंगे. जडेजा इस मुकाम तक पहुंचने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बनेंगे. उनसे पहले यह उपलब्धि अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, कपिल देव और हरभजन सिंह के नाम दर्ज है.

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Kuldeep Yadav

एशिया में 250 इंटरनेशनल विकेट पूरे करेंगे कुलदीप

भारतीय स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक विकेट लेने के साथ ही एशिया में 250 इंटरनेशनल विकेट पूरे कर लेंगे. कुलदीप ने अब तक एशियाई कंडीशंस में खेलते हुए 141 पारियों में 24.14 की औसत से 249 विकेट निकाले हैं. इस टेस्ट सीरीज में कुलदीप की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है.

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Shubman Gill captain

बिशन बेदी से आगे निकलेंगे शुभमन गिल

शुभमन गिल के पास श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बतौर कप्तान बिशन सिंह बेदी को पीछे छोड़ने का भी सुनहरा मौका होगा. गिल की कप्तानी में अगर भारतीय टीम श्रीलंका को इस सीरीज में 2-0 से हराने में सफल रहती है, तो वह भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में बिशन सिंह बेदी को पीछे छोड़ देंगे. गिल ने अब तक 9 टेस्ट मैचों में भारत की अगुवाई की है, जिसमें से टीम को 5 में जीत नसीब हुई है और तीन में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, बिशन बेदी की कप्तानी में भारत ने 22 टेस्ट मैचों में 6 मुकाबले जीते थे.

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Ravindra jadeja bowling

जडेजा के पास ईशांत को पीछे छोड़ने का मौका

रविंद्र जडेजा के पास श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ईशांत शर्मा को पीछे छोड़ने का मौका होगा. दरअसल, भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में अभी जडेजा छठे नंबर पर हैं और उन्होंने सात मुकाबलों में 33 विकेट चटकाए हैं. जडेजा अगर चार विकेट निकालने में कामयाब रहते हैं, तो वो ईशांत शर्मा को पीछे छोड़कर टॉप-5 में शामिल हो जाएंगे. ईशांत ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 36 विकेट झटके हैं.

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