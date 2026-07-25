IND vs ZIM: वैभव से लेकर रजा तक, दूसरे मैच में इन 5 खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजरें

टी20 सीरीज के पहले मैच में ईशान किशन अच्छी लय में दिखाई दिए थे. उन्होंने 24 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रनों की आतिशी पारी खेली थी. ऐसे में दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भी ईशान बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन कर सकते हैं. इंग्लैंड दौरे पर बल्ले से कुछ प्रदर्शन करने में नाकाम रहने के बाद ईशान जिम्बाब्वे के कमजोर गेंदबाजी अटैक के खिलाफ दमदार खेल दिखाना चाहेंगे.