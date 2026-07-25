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IND vs ZIM: वैभव से लेकर रजा तक, दूसरे मैच में इन 5 खिलाड़ियों पर होगी सबकी नजरें

Edited By : Saurav Kumar | Jul 25, 2026, 02:57 PM IST

Published On Jul 25, 2026, 02:57 PM IST

Last UpdatedJul 25, 2026, 02:57 PM IST

वैभव सूर्यवंशी से लेकर सिकंदर रजा तक भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे मैच में इन 5 खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी नजरें.

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इन 5 खिलाड़ियों पर रहेगी सबकी निगाहें

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वैभव सूर्यवंशी

पहले टी20 में सिर्फ 19 गेंदों में 50 रनों की शानदार पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन पर एक बार फिर हर किसी की निगाहें होंगी. वैभव अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं, जिसका उदाहरण वह सीरीज के पहले ही मैच में पेश कर चुके हैं. हरारे के मैदान पर वैभव का रिकॉर्ड भी दमदार रहा है.

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ईशान किशन

टी20 सीरीज के पहले मैच में ईशान किशन अच्छी लय में दिखाई दिए थे. उन्होंने 24 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 35 रनों की आतिशी पारी खेली थी. ऐसे में दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भी ईशान बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन कर सकते हैं. इंग्लैंड दौरे पर बल्ले से कुछ प्रदर्शन करने में नाकाम रहने के बाद ईशान जिम्बाब्वे के कमजोर गेंदबाजी अटैक के खिलाफ दमदार खेल दिखाना चाहेंगे.

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मयंक यादव

इंटरनेशनल क्रिकेट में मयंक यादव की शानदार वापसी हुई है. पहले टी20 में मयंक की रफ्तार और लाइन एंड लेंथ दोनों ही कमाल थी. मयंक ने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, जिसके लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ भी चुना गया था. मयंक दूसरे टी20 में भी जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं.

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सिकंदर रजा

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं. सिकंदर का प्रदर्शन इस साल टी20 में कमाल का रहा है. वह 10 मुकाबलों में 160 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 261 रन बना चुके हैं. गेंदबाजी में भी उन्होंने कुल 8 विकेट चटकाए हैं. घरेलू परिस्थितियों में सिकंदर भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.

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