कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, 161 दिन और छह खिताब, वर्ल्ड क्रिकेट है भारत का फुल भौकाल
रविवार को भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता. फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन के बड़े अंतर से हराया. यह दुनिया के क्रिकेट पर भारत के दबदबे का एक और सबूत है. बीते 161 दिनों में भारत ने कुल 6 बड़े खिताब जीते हैं.
रविवार को भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता. फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन के बड़े अंतर से हराया. यह दुनिया के क्रिकेट पर भारत के दबदबे का एक और सबूत है. बीते 161 दिनों में भारत ने कुल 6 बड़े खिताब जीते हैं.
एशिया कप 2025
भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट से एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. 28 सितंबर को खेले गए इस मैच में पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में सिर्फ 146 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया.
विमेंस ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2025
नेपाल की महिला टीम ने 23 नवंबर को कोलंबो में खेले गए इस ऐतिहासिक मुकाबले में 5 विकेट खोकर 114 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने 12.1 ओवरों में 7 विकेट बाकी रहते जीत दर्ज कर ली.
महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025
डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में 2 नवंबर को खेले गए इस मैच में भारतीय महिला टीम ने शेफाली वर्मा (87) और दीप्ति शर्मा (58) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए. इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में 246 रन पर सिमट गई. इसी के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 52 रन से अपना वर्ल्ड कप खिताब जीता.
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026
ये मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 6 फरवरी को खेला गया था, जिसे भारत ने 100 रन से अपने नाम करते हुए रिकॉर्ड छठी बार वर्ल्ड कप खिताब जीता. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी (175) की ऐतिहासिक पारी की मदद से 9 विकेट खोकर 411 रन बनाए. इसके जवाब में इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. कालेब फाल्कनर ने 115 रन, जबकि बेन डॉकिन्स ने 66 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, लेकिन इंग्लैंड 40.2 ओवरों में महज 311 रन पर सिमट गई.
एसीसी विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026
बैंकॉक स्थित टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड पर 22 फरवरी को खेले गए इस मुकाबले में भारत-ए ने 7 विकेट खोकर 134 रन बनाए. इसके जवाब में बांग्लादेशी टीम सिर्फ 19.1 ओवरों में 88 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया ने 46 रन से खिताब अपने नाम किया.
टी20 वर्ल्ड कप 2026
भारत ने 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 255 रन बनाए. इस पारी में संजू सैमसन ने 89 रन, अभिषेक शर्मा ने 52 रन, जबकि ईशान किशन ने 54 रन की पारी खेली. इसके जवाब में न्यूजीलैंड 19 ओवरों में सिर्फ 159 रन पर सिमट गई.
