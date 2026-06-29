आयरलैंड के खिलाफ हार के बाद अय्यर, सैमसन और अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए कमाल का प्रदर्शन किया. वह भारत के लिए संकटमोचक रहे. वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वॉर्टर-फाइनल जैसे मुकाबले के साथ ही सेमीफाइनल और फाइनल में वह टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे. उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया. लेकिन उसके बाद पहली बार टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे इस विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए आयरलैंड सीरीज अच्छी नहीं रही. वह दूसरे टी20 इंटरनेशनल में भी राजस्थान मूल के आयरिश गेंदबाज जय मूंद्रा की पहली ही गेंद पर LBW हो गए. यह लगातार दूसरा मौका था जब वह पहली ही गेंद पर आउट हुए. वह पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए जो टी20 इंटरनेशनल में पहली ही गेंद पर आउट हो गए. इससे पहले केएल राहुल, पृथ्वी साव, रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में एक बार पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं. (फोटो- IANS)