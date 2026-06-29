आयरलैंड के खिलाफ हार के बाद अय्यर, सैमसन और अभिषेक शर्मा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

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IRE vs IND: आयरलैंड के खिलाफ हार के साथ ही श्रेयस अय्यर के नाम शर्मनाम रिकॉर्ड, अभिषेक और सैमसन भी अनचाही लिस्ट में शामिल

Edited By : Bharat Malhotra | Jun 29, 2026, 09:12 AM IST

Published On Jun 29, 2026, 09:12 AM IST

Last UpdatedJun 29, 2026, 09:12 AM IST

भारत को आयरलैड के खिलाफ सीरीज के दौनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद टीम इंडिया के नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए.

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भारत के नाम बने कई अनचाहे रिकॉर्ड

भारत को आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद भारतीय टीम और खास तौर पर कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम अनचाहे रिकॉर्ड जुड़ गए. लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के लिए यह हार आंखें खोलने वाली है. देखते हैं भारत के खिलाफ जुड़े कौन-कौन से रिकॉर्ड. (फोटो- IANS)

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आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज हारने वाले पहले भारतीय कप्तान

श्रेयस अय्यर को आईपीएल में बतौर कप्तान अच्छे प्रदर्शन के चलते भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया. आयरलैंड का दौरा उनकी कप्तानी में खेली गई पहली सीरीज थी. पहला मैच हारने के बाद ही अय्यर के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया था. और सीरीज का दूसरा मैच हारने के बाद यह रिकॉर्ड और खराब हो गया. वह आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए.

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बतौर कप्तान अपने पहले दो टी20 इंटरनेशनल मैच हारे

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम को अपने पहले दोनों टी20 इंटरनेशनल मैचों में हार मिली है. यह बतौर कप्तान अय्यर की पहली सीरीज थी और इसके दोनों मैचों में भारत को हार मिली. अय्यर अब ऋषभ पंत के बराबर पहुंच गए हैं. पंत को साल 2022 में भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया था. तब बतौर कप्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले दोनों मैचों में भारत को हार मिली थी. भारत तब दिल्ली और कटक में खेले गए मैच हारा था. (फोटो- IANS)

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डेब्यू टी20 सीरीज में हार

श्रेयस अय्यर अब सिर्फ दूसरे भारतीय कप्तान हैं जिन्हें अपने पहली ही टी20 सीरीज में हार मिली है. इस लिस्ट में वह शिखर धवन के बराबर पहुंच गए. धवन पहले भारतीय कप्तान थे जिन्हें डेब्यू टी20 सीरीज में ही हार मिली थी. साल 2021 में धवन की कप्तानी में भारत की युवा टीम को श्रीलंका दौरे पर भेजा गया था. भारत ने जहां पहले मैच जीता था लेकिन दूसरे मैच में कोविड के चलते भारत मुश्किल से अपने 11 खिलाड़ी जुटा पाया था. चूंकि टीम इंडिया के कैंप में कोविड का मामला सामने आ गया था. आखिर में भारत सीरीज 1-2 से हारा था. (फोटो- IANS)

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टी20 इंटरनेशनल में लगातार दो बार पहली ही गेंद पर आउट होने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के लिए कमाल का प्रदर्शन किया. वह भारत के लिए संकटमोचक रहे. वेस्टइंडीज के खिलाफ क्वॉर्टर-फाइनल जैसे मुकाबले के साथ ही सेमीफाइनल और फाइनल में वह टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे. उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया. लेकिन उसके बाद पहली बार टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे इस विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए आयरलैंड सीरीज अच्छी नहीं रही. वह दूसरे टी20 इंटरनेशनल में भी राजस्थान मूल के आयरिश गेंदबाज जय मूंद्रा की पहली ही गेंद पर LBW हो गए. यह लगातार दूसरा मौका था जब वह पहली ही गेंद पर आउट हुए. वह पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए जो टी20 इंटरनेशनल में पहली ही गेंद पर आउट हो गए. इससे पहले केएल राहुल, पृथ्वी साव, रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में एक बार पहली ही गेंद पर आउट हो चुके हैं. (फोटो- IANS)

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एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर पहुंचे

अभिषेक शर्मा के लिए भी दूसरा मैच अच्छा नहीं रहा. वह जय मुंद्रा की गेंद पर आउट हुए. अभिषेक गोल्डन डक यानी अपनी पहली ही गेंद पर आउट हुए. इस कैलेंडर ईयर 2026 में वह छठी बार खाता खोले बिना आउट हुए. इसके साथ ही अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले बल्लेबाजों में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गए. जिम्बाब्व के रिचर्ज न्गारावा साल 2024 में छह बार खाता नहीं खोल पाए थे. टी20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड पाकिस्तानी ओपनर साईम अयूब के नाम है. वह साल 2025 में सात बार जीरो पर आउट हुए थे. (फोटो- IANS)

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