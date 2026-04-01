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इंग्लैंड सीरीज के बाद इस देश के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, BCCI ने जारी किया शेड्यूल

आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया का इंटरनेशनल कैलेंडर काफी व्यस्त है. भारतीय टीम अगले साल की शुरुआत तक लगभग आठ बाइलेटरल सीरीज खेलेगी.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - April 1, 2026 2:39 PM IST
Team India Schedule

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India to tour Zimbabwe: आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया का शेड्यूल इस साल काफी व्यस्त होने वाला है. भारतीय टीम अफगानिस्तान की मेजबानी करेगी, इसके बाद टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी. इंग्लैंड सीरीज के बाद भारतीय टीम जिम्बाब्वे के साथ टी-20 सीरीज खेलेगी, जिसका शेड्यूल बुधवार को बीसीसीआई ने जारी कर दिया.

jasprit-bumrah-arshdeep-singh
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जुलाई में ज़िम्बाब्वे दौरे पर जाएगी टीम इंडिया

भारत इस साल वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद जुलाई में ज़िम्बाब्वे दौरे पर जाएगा, जहां वह तीन मैचों की T20I सीरीज़ खेलेगा.

IND VS ZIM
IND VS ZIM

जिम्बाब्वे में तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगा भारत

बीसीसीआई ने बुधवार को एक बयान में बताया कि भारतीय पुरुष टीम मेज़बान टीम के खिलाफ़ तीन मैच खेलेगी. ये मैच 23, 25 और 26 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होंगे.

IND VS ZIM
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जनवरी 2027 में भारत के दौरे पर आएगा जिम्बाब्वे

ह भारत और ज़िम्बाब्वे के बीच 2026-27 सीज़न के लिए तय दो द्विपक्षीय सीरीज़ में से पहली होगी. दूसरी सीरीज़ के लिए ज़िम्बाब्वे जनवरी 2027 में भारत का दौरा करेगा.

Virat Kohli and Rohit Sharma in ODI
Virat Kohli and Rohit Sharma in ODI

भारत में वनडे सीरीज खेलेगा जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे की टीम भारत में वनडे सीरीज खेलेगी जो वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का हिस्सा होगा. जिम्बाब्वे और भारत का मुकाबला 3, 6 और 9 जनवरी को क्रमश: कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में होगा.

India vs Zimbabwe
India vs Zimbabwe

2024 में जिम्बाब्वे के दौरे पर गई थी टीम इंडिया

भारत ने आखिरी बार 2024 में ज़िम्बाब्वे का दौरा किया था, जहां उसने पांच मैचों की T20I सीरीज़ 4-1 से जीती थी. भारतीय टीम ने शुभमन गिल की कप्तानी में यह दौरा किया था, जो टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के खिताब के बाद पहला दौरा था.

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