ENG vs IND: टॉप 7 भारत और इंग्लैंड के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 0-2 से मिली अप्रत्याशित हार के बाद भारतीय टीम बुधवार, 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज करेगी. एक जुलाई से 11 जुलाई के बीच इस टी20 सीरीज का पहला मैच चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा मैच 4 जुलाई को ओल्ड ट्रेफर्ड, तीसरा मुकाबला 7 जुलाई को ट्रेंट ब्रिज और ब्रिस्टल में 9 जुलाई को सीरीज का चौथा मुकाबला होगा. वहीं आखिरी मैच साउथैम्टन में होगा.