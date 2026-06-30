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ENG vs IND: टॉप 7 भारत और इंग्लैंड के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

Edited By : Bharat Malhotra | Jun 30, 2026, 07:41 AM IST

Published On Jun 30, 2026, 07:41 AM IST

Last UpdatedJun 30, 2026, 07:41 AM IST

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज 1 जुलाई से हो रहा है. आयरलैंड के खिलाफ मिली करारी शिकस्त के बाद भारतीय टीम यहां अपने रिकॉर्ड को सुधारना चाहेगी.

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आयरलैंड से सीरीज में हारा है भारत

आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 0-2 से मिली अप्रत्याशित हार के बाद भारतीय टीम बुधवार, 1 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आगाज करेगी. एक जुलाई से 11 जुलाई के बीच इस टी20 सीरीज का पहला मैच चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा मैच 4 जुलाई को ओल्ड ट्रेफर्ड, तीसरा मुकाबला 7 जुलाई को ट्रेंट ब्रिज और ब्रिस्टल में 9 जुलाई को सीरीज का चौथा मुकाबला होगा. वहीं आखिरी मैच साउथैम्टन में होगा.

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भारत और इंग्लैंड के बीच होंगे पांच टी20 इंटरनेशनल मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों के रिकॉर्ड की बात करें तो इंग्लैंड में दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 9 मुकाबले हुए हैं. इसमें से मेजबान टीम ने पांच और भारत ने चार मैच जीते हैं. अगर कुल मिलाकर दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों की बात करें तो भारत ने 30 में से 18 और इंग्लैंड ने 12 मैच जीते हैं.

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भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

भारत और इंग्लैंड के बीच कई कमाल के मैच हुए हैं. और इनमें कई यादगार पारियां खेली गई हैं. हम देखते हैं इन दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन से हैं.

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7. इयोन मोर्गन

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सातवें नंबर इयोन मोर्गन का नंबर आता है. इंग्लैंड के इस पूर्व कप्तान ने भारत के खिलाफ 16 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और इनमें 347 रन नबाए. मोगर्न ने भारत के खिलाफ एक हाफ सेंचुरी लगाई. भारत के खिलाफ उनका टी20 इंटरनेशनल में औसत 26.69 का रहा. उनका स्ट्राइक-रेट 141.63 का रहा.

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6. जेसन रॉय

इंग्लैंड के बल्लेबाज जेसन रॉय भी भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने 15 मैचों में 356 रन बनाए. उनका सर्वाधिक स्कोर भारत के खिलाफ 67 रन रहा. भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में उनका औसत 23.73 का रहा. और रॉय ने भारत के खिलाफ 131.85 के स्ट्राइक-रेट से बल्लेबाजी की.

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5. सूर्यकुमार यादव

भारत के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस सूची में शामिल हैं. यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ 14 मैचों में 360 रन बनाए. भारत के इस बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ इस फॉर्मेट में एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी लगाई. इंग्लैंड के खिलाफ सूर्या ने 172.24 के स्ट्राइक-रेट से बल्लेबाजी की है.

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4. हार्दिक पंड्या

हार्दिक पंड्या भी इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा र बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में शामिल हैं. दाएं हाथ के इस ऑलराउंडर ने इंग्लैंड के खिलाफ 21 टी20 मैच खेले. इन मैचों में उन्होंने 29.4 के औसत और 151.54 के औसत से 441 रन बनाए. उनका स्ट्राइक-रेट इंग्लैंड के खिलाफ 151.54 का रहा.

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3. रोहित शर्मा

रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 16 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. इन मैचों में उन्होंने 467 रन बनाए. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 100 रन रहा. इंग्लैंड के खिलाफ रोहित का टी20 क्रिकेट में औसत 35.92 का रहा. इंग्लैंड के खिलाफ उनका स्ट्राइक-रेट 139.82 का रहा.

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2. विराट कोहली

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं. हालांकि भारतीय बल्लेबाजों में वह चोटी पर हैं. विराट ने इंग्लैंड के किलाफ 21 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 648 रन बनाए. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 80 रन रहा. उनका औसत 38.11 और स्ट्राइक-रेट 135 का रहा. विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 हाफ-सेंचुरी रही.

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1. जोस बटलर

इंग्लैंड का यह विकेटकीपर बल्लेबाज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज है. बटलर ने भारत के खिलाफ 28 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 669 रन बनाए. उनका औसत 31.85 और स्ट्राइक-रेट 143.87 का रहा. उन्होंने भारत के खिलाफ पांच हाफ-सेंचुरी लगाईं.

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