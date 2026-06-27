बतौर कप्तान पहला T20I मैच हारने वाले भारतीय, श्रेयस अय्यर की लिस्ट में एंट्री

भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ 34 रन से हार का सामना करना पड़ा. दोनों देशों के बीच यह 12वां मुकाबला (नौ टी-20, तीन वनडे) था, जिसमें पहली बार आयरलैंड को जीत मिली. आयरलैंड इंटरनेशनल मैचों में भारत को हराने वाली 11वीं टीम है. आयरलैंड ने इंटरनेशनल मैचों में जिन आठ ‘फुल मेंबर’ टीमों को हराया है, उनमें भारत भी शामिल हो गया है. ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ अभी आयरलैंड को पहली जीत का इंतजार है.