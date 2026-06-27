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बतौर कप्तान पहला T20I मैच हारने वाले भारतीय, श्रेयस अय्यर की लिस्ट में एंट्री

Edited By : Akhilesh Tripathi | Jun 27, 2026, 04:18 PM IST

Published On Jun 27, 2026, 04:18 PM IST

Last UpdatedJun 27, 2026, 04:18 PM IST

भारत के नए टी-20 कप्तान श्रेयस अय्यर को आयरलैंड के खिलाफ मैच में हार का सामना करना पड़ा. वह बतौर कप्तान पहले मैच में हारने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं. बतौर कप्तान पहला मैच हारने वाले भारतीय खिलाड़ी…

1 /5
Virat Kohli

विराट कोहली

भारतीय दिग्गज विराट कोहली टी-20 में कप्तानी करते हुए पहला मैच हारने वाले पहले भारतीय है. विराट कोहली ने कानपुर में साल 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 में पहली बार कप्तानी की थी और उस मैच में भारतीय टीम को हार मिली थी.

2 /5
Rishabh Pant

ऋषभ पंत

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. ऋषभ पंत ने साल 2022 में दिल्ली में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में पहली बार कप्तानी की थी और उस मैच में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा था.

3 /5
Shubman Gill

शुभमन गिल

भारत के टेस्ट और टी-20 के कप्तान शुभमन गिल ने पहली बार साल 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 मैच में कप्तानी की थी. हरारे में खेले गए मैच में भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

4 /5
Shreyas iyer

श्रेयस अय्यर

भारत के नए टी-20 कप्तान श्रेयस अय्यर का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर को बेलफास्ट में खेले गए अपने पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है.

5 /5
Team India

आयरलैंड से पहली बार हारा भारत

भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ 34 रन से हार का सामना करना पड़ा. दोनों देशों के बीच यह 12वां मुकाबला (नौ टी-20, तीन वनडे) था, जिसमें पहली बार आयरलैंड को जीत मिली. आयरलैंड इंटरनेशनल मैचों में भारत को हराने वाली 11वीं टीम है. आयरलैंड ने इंटरनेशनल मैचों में जिन आठ ‘फुल मेंबर’ टीमों को हराया है, उनमें भारत भी शामिल हो गया है. ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ अभी आयरलैंड को पहली जीत का इंतजार है.

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