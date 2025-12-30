साल 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम का पूरा शेड्यूल, श्रीलंका- न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया

Team India full Schedule 2026

Indian cricket team full Schedule in 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साल 2026 भी काफी व्यस्त होने वाला है. जनवरी से लेकर दिसंबर तक टीम इंडिया का शेड्यूल काफी बिजी है. भारतीय टीम इस साल टी-20 वर्ल्ड कप 2026 (मेंस) की मेजबानी भी करेगी, इसके अलावा टीम श्रीलंका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेगी. साल 2026 में टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल…

भारत की अंडर-19 टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी

वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने भारतीय टीम साउथ अफ्रीका जाएगी. 03, 05 और 07 जनवरी को वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. 15 जनवरी से अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है.

भारत के दौरे पर आएगी न्यूजीलैंड की टीम

न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेलने भारत के दौरे पर आएगी. 11 जनवरी से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी. 11 जनवरी (वडोदरा), 14 जनवरी (राजकोट) और 18 जनवरी (इंदौर) को वनडे मैच खेले जाएंगे. वहीं 21 जनवरी (नागपुर), 23 जनवरी (रायपुर), 25 जनवरी (गुवाहाटी), 28 जनवरी (विशाखापट्टनम) और 31 जनवरी (तिरुवनंतपुरम) को टी-20 मैच खेले जाएंगे.

भारतीय महिला टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम तीन मैचों की टी-20 और वनडे सीरीज और एक टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी. 15, 19 और 21 फरवरी को टी-20 मैच खेले जाएंगे, वहीं वनडे मैच 24, 27 और 01 (मार्च) को खेले जाएंगे. छह मार्च से एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा.

फरवरी- मार्च में टी-20 वर्ल्ड कप, अप्रैल-मई में आईपीएल का होगा आयोजन

टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन सात फरवरी से आठ मार्च तक होगा वहीं 26 मार्च से 31 मई तक आईपीएल 2026 का आयोजन होगा.

भारतीय महिला टीम का इंग्लैंड दौरा

भारतीय महिला टीम 28 मई से 13 जुलाई के बीच इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां तीन टी-20 मैच (28 मई, 30 मई, 02 जून) और एकमात्र टेस्ट मैच (10 जुलाई से) खेला जाएगा. 12 जून से 05 जुलाई के बीच महिला टी-20 वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा. महिला टी-20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जाएगा.

इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी टीम इंडिया

भारतीय टीम (मेंस) 01 जुलाई से 19 जुलाई के बीच इंग्लैंड के दौरे पर होगी. भारतीय टीम इस दौरे पर पांच टी-20 मैच (01, 04, 07, 09, 11 जुलाई) और तीन वनडे मैच (14, 16, 19 जुलाई) खेलेगी.

अगस्त- सितंबर में श्रीलंका के दौरे पर जाएगी भारतीय टीम

भारतीय टीम अगस्त- सितंबर में श्रीलंका के दौरे पर जाएगी. भारतीय टीम श्रीलंका में दो टेस्ट मैच खेलेगी. यह दोनों मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-2027) चक्र का हिस्सा हैं.

अक्टूबर- नवंबर में भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा

भारतीय टीम अक्टूबर- नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां भारतीय टीम को दो टेस्ट मैच खेलना है. यह दोनों मैच भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025-2027) चक्र का हिस्सा हैं. न्यूजीलैंड में टीम इंडिया टी-20 और वनडे मैच भी खेल सकती है.

दिसंबर में श्रीलंका की मेजबानी करेगी टीम इंडिया

भारतीय टीम साल के अंत में श्रीलंका की मेजबानी करेगी. श्रीलंका की टीम भारत में तीन मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी.