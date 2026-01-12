NZ के भारतीय मूल के खिलाड़ी आदित्य अशोक की गर्लफ्रेंड है बेहद खूबसूरत, नजरें नहीं हटा पाएंगे

×

आदित्य अशोक अपनी गर्लफ्रेंड Ellie Toogood के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं. दोनों सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते रहते हैं.

akhilesh.tripathi
By Akhilesh Tripathi Last Updated on - January 12, 2026 3:49 PM IST
Adithya Ashok Girlfriend: न्यूजीलैंड के युवा लेग-स्पिनर आदित्य अशोक रविवार को वडोदरा में भारत के खिलाफ खेलने उतरे. भारतीय मूल के इस खिलाड़ी ने भारतीय कप्तान शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया. वह गेंदबाजी में काफी महंगे साबित हुए और छह ओवर में ही 55 रन लुटा दिए. आदित्य अशोक मूल रूप से भारत के तमिलनाडु के रहने वाले हैं. वह जब चार साल के थे, तभी उनका परिवार न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शिफ्ट कर गया था. सोशल मीडिया पर आदित्य अशोक की गर्लफ्रेंड की भी काफी चर्चा हो रही है. आदित्य अशोक की गर्लफ्रेंड एली टूगुड बेहद ही खूबसूरत हैं और उनके सामने बॉलीवुड भी हसीनाएं भी फेल है.

लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं आदित्य अशोक और एली टूगुड

आदित्य अशोक और एली टूगुड लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं. दोनों सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी रोमांटिक और क्यूट फोटोज शेयर करते रहते हैं.

मूल रुप से इंग्लैंड की रहने वाली एली टूगुड है बेहद खूबसूरत

एली टूगुड मूल रूप से इंग्लैंड की रहने वाली हैं, मगर वह न्यूजीलैंड में रह रही हैं. सोशल मीडिया पर उनके प्रोफेशन और जॉब को लेकर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हैं. सोशल मीडिया पर उनकी खूबसूरती के चर्चे होते हैं. उनकी खूबसूरती और ग्रेसफुल लुक्स की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ होती है. बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस को खूबसूरती के मामले में टक्कर देती है.

प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुकी हैं एली टूगुड

20 साल की एली टूगुड प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेल चुकी हैं. उन्होंने इंग्लैंड के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला है, फिलहाल भी वह खेल से जुड़ी हैं और अक्सर आदित्य अशोक को सपोर्ट करने मैदान पर पहुंचती है.

एनिमल लवर हैं एली, घुड़सवारी का भी है शौक

एली टूगुड एनिमल लवर भी हैं, खासकर वह डॉग्स (कुत्तों) को बहुत पसंद करती हैं. उनके सोशल मीडिया पर डॉग्स के साथ कई फोटोज मिलते हैं. इसके अलावा उन्हें घुड़सवारी का भी शौक है.

क्रिकेट फैंस के बीच काफी पॉपुलर है यह जोड़ी

आदित्य अशोक और एली टूगुड की जोड़ी क्रिकेट फैंस के बीच काफी पोपुलर भी है. दोनों का रिलेशन बहुत पब्लिक और स्ट्रॉन्ग है. आदित्य एली को अक्सर “bestie”, “love of my life” और “my calm” कहकर पोस्ट करते हैं. फैंस उन्हें क्रिकेट कपल के रूप में बहुत एडमायर करते हैं.

