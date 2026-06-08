T20 World Cup के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज

राइट आर्म ऑफब्रेक गेंदबाज ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में अब तक 19 मैच खेले हैं, जिसमें 26.15 की औसत के साथ 19 विकेट हासिल किए. इस दौरान दीप्ति ने कुल 71.5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 497 रन दिए. इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अपने करियर में भारत की तरफ से 144 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 161 विकेट के अलावा 1,210 रन अपने नाम जोड़े हैं.