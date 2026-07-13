Published On Jul 13, 2026, 07:23 PM IST
Last UpdatedJul 13, 2026, 07:23 PM IST
भारत की बेटियों ने सोमवार को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 270 रन से दमदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है. भारत ऐसा पहला देश बन गया,जिसने लॉर्ड्स में महिला टेस्ट मैच जीता है. यह लॉर्ड्स के मैदान पर महिलाओं का पहला टेस्ट मैच था. इस मैच में कई रिकॉर्ड्स बने.
हरमनप्रीत कौर टेस्ट मैचों में भारतीय महिला टीम की सबसे सफल कप्तान बन गईं हैं. उन्होंने अपनी चौथी जीत दर्ज की और मिताली राज के तीन जीत के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.
भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराया. यह भारत के टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत है. भारत के नाम ही टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है, जो इंग्लैंड के खिलाफ ही आई थी. इंग्लैंड को भारत ने साल 2023 में डीवाई पाटिल स्टेडियम में 347 रन से हराया था.
भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने पहली पारी में पांच विकेट चटकाए. वह टेस्ट में फाइव विकेट हॉल लेने वाली सबसे युवा गेंदबाज बनीं. उन्होंने 22 साल 334 दिन की उम्र में यह कारनामा किया है. उन्होंने झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ा,जिन्होंने 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ 22 साल और 362 दिन की उम्र में यह कमाल किया था. वह टेस्ट में फाइव विकेट हॉल लेने वाली तीसरी भारतीय भी हैं. उनसे पहले गार्गी बनर्जी और गोस्वामी ही ऐसा कर पाई थी. वहीं लॉर्ड्स में फाइव विकेट हॉल लेने वाली वह पहली गेंदबाज भी हैं. उन्होंने लीडर्स बोर्ड पर अपना नाम भी दर्ज कराया.
भारतीय बल्लेबाज यास्तिका भाटिया ने इस मैच में शतक लगाया. वह लॉर्ड्स में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं. वहीं सौरव गांगुली के बाद वह लॉर्ड्स में शतक लगाने वाली दूसरी बाएं हाथ की भारतीय बल्लेबाज भी हैं.
स्मृति मंधाना भारत के लिए टेस्ट में दूसरे सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई हैं.उन्होंने 7 बार यह कारनामा किया है. इस लिस्ट में पूर्व बल्लेबाज संध्या अग्रवाल पहले पायदान पर हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 8 बार यह कारनामा किया था.