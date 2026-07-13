भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने पहली पारी में पांच विकेट चटकाए. वह टेस्ट में फाइव विकेट हॉल लेने वाली सबसे युवा गेंदबाज बनीं. उन्होंने 22 साल 334 दिन की उम्र में यह कारनामा किया है. उन्होंने झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ा,जिन्होंने 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ 22 साल और 362 दिन की उम्र में यह कमाल किया था. वह टेस्ट में फाइव विकेट हॉल लेने वाली तीसरी भारतीय भी हैं. उनसे पहले गार्गी बनर्जी और गोस्वामी ही ऐसा कर पाई थी. वहीं लॉर्ड्स में फाइव विकेट हॉल लेने वाली वह पहली गेंदबाज भी हैं. उन्होंने लीडर्स बोर्ड पर अपना नाम भी दर्ज कराया.