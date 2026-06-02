IPL 2026 में धमाल मचाने वाले 5 विदेशी खिलाड़ी,चैंपियन टीम RCB का एक भी शामिल नहीं

सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए हेनरिक क्लासेन का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में लाजवाब रहा. क्लासेन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 15 मुकाबलों में 160 के स्ट्राइक रेट से 624 रन बनाए. वह सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों में शुमार रहे. विकेटकीपर-बल्लेबाज ने आईपीएल 2026 में कुल 6 अर्धशतक लगाए और कई मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाला.