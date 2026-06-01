IPL 2026 award: किसे मिला कौन सा अवॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी का जलवा, देखें पूरी लिस्ट

Published On Jun 01, 2026, 12:53 AM IST
Last UpdatedJun 01, 2026, 12:53 AM IST
IPL 2026 award winners full list: आईपीएल 2026 का खिताब आरसीबी की टीम ने लगातार दूसरी बार अपने नाम किया. फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराया. आईपीएल 2026 के अवॉर्ड सेरेमनी में राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का जलवा देखने को मिला. आईपीएल 2026 के अवॉर्ड्स पाने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट...
राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा पांच खिताब पर कब्जा किया. वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप (776 रन), इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन (237.31), सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन (72) और मोस्ट वैल्यूवेल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता. सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के लिए उन्हें सिएरा कार दी जाएगी. वहीं इमर्जिंग प्लेयर, सुपर सिक्सेस और ऑरेंज कैप के लिए उन्हें 10 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई. मोस्ट वैल्यूवेल प्लेयर ऑफ द सीजन (प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट) के लिए वैभव सूर्यवंशी को 15 लाख रुपए मिले.
गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने के लिए सुपर-4 ऑफ द सीजन का अवॉर्ड दिया गया. उन्हें 10 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई.
गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द सीजन का अवॉर्ड जीता. उन्होंने आईपीएल 2026 में 172 डॉट बॉल फेंकी. उन्हें 10 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई.
गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम किया. उन्होंने कुल 17 मैच खेले और उनका औसत 21.59 का रहा. उन्हें 10 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई.
आईपीएल 2026 के कैच ऑफ द सीजन का अवॉर्ड मनीष पांडे के नाम रहा. मनीष पांडे ने आरसीबी के खिलाफ मैच टिम डेविड का कैच लपका था. उन्हें 10 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई.
पंजाब किंग्स की टीम को आईपीएल 2026 का फेयर प्ले अवॉर्ड दिया गया. पंजाब की टीम ने शानदार शुरुआत की थी, हालांकि लगातार छह हार के बाद टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई. टीम को 10 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई.