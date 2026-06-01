IPL 2026 award: किसे मिला कौन सा अवॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी का जलवा, देखें पूरी लिस्ट

Vaibhav Suryavanshi Awards

राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा पांच खिताब पर कब्जा किया. वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप (776 रन), इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन (237.31), सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन (72) और मोस्ट वैल्यूवेल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब जीता. सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के लिए उन्हें सिएरा कार दी जाएगी. वहीं इमर्जिंग प्लेयर, सुपर सिक्सेस और ऑरेंज कैप के लिए उन्हें 10 लाख रुपए और ट्रॉफी दी गई. मोस्ट वैल्यूवेल प्लेयर ऑफ द सीजन (प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट) के लिए वैभव सूर्यवंशी को 15 लाख रुपए मिले.