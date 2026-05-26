IPL 2026: SRH और RR में करो या मरो का मैच, 5 बल्लेबाजों पर रहेगी नजर

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल 2026 में निरंतरता के साथ रन बनाने वाले बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन रहे हैं. क्लासेन इस सीजन 14 मुकाबलों में 159 के स्ट्राइक रेट से 606 रन बना चुके हैं. विकेटकीपर-बल्लेबाज ने छह अर्धशतक लगाए हैं. आमतौर पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर क्लासेन इस साल लड़खड़ाती हुई पारी को संभालते हुए भी नजर आए हैं. यही वजह है कि वह एलिमिनेटर मैच में तुरुप का इक्का बन सकते हैं.