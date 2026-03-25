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IPL 2026: ये हैं आईपीएल के मिसिंग 13, जानें किस टीम से कौन सा खिलाड़ी है अभी तक बाहर
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है. 28 मार्च को 19वें सीजन की शुरुआत हो जाएगी. पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा. लेकिन सीजन शुरू होने से पहले ही कई टीमें खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही...
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है. 28 मार्च को 19वें सीजन की शुरुआत हो जाएगी. पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा.
लेकिन सीजन शुरू होने से पहले ही कई टीमें खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही हैं. आइए देखते हैं चोटिल खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट
कोलकाता नाइट राइडर्स
कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस सीजन में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों की चोट से परेशान है. तीन बार की चैंपियन टीम के कई अहम खिलाड़ी अभी तक फिट नहीं हैं.
1 आकाश दीप
कोलकाता नाइट राइडर्स का यह पेसर इस पूरे सीजन से बाहर हो गया है. उनके लोअर बैक में चोट है. और वह उससे उबर नहीं पाए हैं. उनके स्थान पर टीम ने विदर्भ के बाएं हाथ के पेसर सौरभ दूबे को मौका दिया है.
2 हर्षित राणा
हर्षित राणा का भी इस सीजन में खेल पाना अभी तक मुश्किल लग रहा है. वह टूर्नामेंट के ज्यादातर मैचों में नहीं खेलेंगे. वह घुटने की चोट से उबर रहे हैं. टीम को उम्मीद है कि वह सीजन में लौट आएंगे इसलिए उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया गया है.
3 मतीशा पथिराना
श्रीलंका का यह पेसर भी अभी पूरी तरह फिट नहीं है. वह अप्रैल के मध्य तक ही लौट पाएगा. उनकी पिंडलियों में चोट है. और अभी तक वह फिट नहीं हो पाए हैं. उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान यह चोट लगी थी.
सनराइजर्स हैदराबाद
काव्या मारन के मालिकाना हक वाली इस टीम को उसके आक्रामक खेल के लिए जाना जाता है. इस टीम ने बीते कुछ साल में आक्रामक खेल दिखाया है. और इस बार यह टीम कई खिलाड़ियों की चोटों से परेशान हैं.
4 पैट कमिंस
सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हैं. उन्हें पीठ में लंबर स्ट्रेस ईशू है. वह हालांकि टीम के साथ जुड़ गए हैं लेकिन मैदान पर उतरने के लिए वह अभी फिट नहीं हैं.
5 जैक एडवर्ड्स
ऑस्ट्रेलिया के इस पेस बॉलिंग ऑलराउंडर को पैर की चोट के चलते आईपीएल 2026 से बाहर होना पड़ा है. काव्या मारन के मालिकाना हक वाली टीम ने 35 साल के डेविड पेन को अपनी टीम में शामिल किया है. वह टी20 क्रिकेट में 304 विकेट ले चुके हैं.
राजस्थान रॉयल्स
राजस्थान रॉयल्स की टीम भी अपने एक स्टार ऑलराउंडर की चोट से परेशान है. आईपीएल 2026 से पहले उसके इंग्लिश ऑलराउंडर को चोट लग गई है.
6 सैम करन
इंग्लैंड का यह ऑलराउंडर भी पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं. उन्हें भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान चोट लगी थी. भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में उन्हें ग्रोइन में चोट लगी थी. उनके स्थान पर श्रीलंका के टी20 कप्तान दासुन शनाका को जगह मिली है. शनाका पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर आईपीएल में खेलने आए हैं.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बीते साल अपना आईपीएल ट्रॉफी का सूखा खत्म किया. 18 सीजन में पहली बार विराट कोहली की टीम ने आईपीएल जीता था. इस बार टीम बड़े गेंदबाजों की चोट से परेशान है.
7 जोश हेजलवुड
ऑस्ट्रेलिया का यह गेंदबाज भी शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेल पाएगा. हैमस्ट्रिंग में चोट के चलते हेजलवुड एशेज के कई मैचों में नहीं खेले थे.
8 यश दयाल
बाएं हाथ का यह पेसर टीम के साथ अनुबंध में तो है लेकिन पूरे सीजन में नहीं खेलेगा. यश दयाल पर रेप का आरोप है और इसी जवह से वह मैदान से दूर रहेंगे.
चेन्नई सुपर किंग्स
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता है. और इस बार टीम बड़े बदलाव से गुजर रही है. देखते हैं कि इस बार आखिर टीम का एक पेसर चोट की वजह से नहीं आएगा. उसके रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया गया है.
9 नाथन एलिस
ऑस्ट्रेलिया के पेसर नाथन एलिस भी पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं. उनकी पुरानी हैमस्ट्रिंग चोट दोबारा उबर गई है. वह घरेलू वनडे कप फाइनल में चोटिल हो गए थे. बाएं हाथ के पेसर स्पेंसर जॉनसन को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया है.
दिल्ली कैपिटल्स
दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कभी भी आईपीएल नहीं जीता है. लेकिन इस बार आकाश चोपड़ा जैसे पूर्व क्रिकेटर मानते हैं कि टीम बहुत मजबूत है. और खिताब की दावेदार है. लेकिन टीम को अपने एक स्टार खिलाड़ी के बिना ही कुछ मैच खेलने होंगे.
10 मिशेल स्टार्क
मिशेल स्टार्क अभी टीम के साथ नहीं जुड़े हैं. लेकिन ऑस्ट्रेलिया का यह बाएं हाथ का पेसर जल्द ही जुड़ सकता है. आने वाले बिजी क्रिकेट शेड्यूल के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनका वर्कलोड मैनेज कर रहा है.
11 बेन डकेट
इंग्लैंड का यह बल्लेबाज खुद ही आईपीएल 2026 से हट गया है. वह अपने टेस्ट करियर को बचाने के मकसद से हटा है. इसके बाद उन पर आईपीएल में दो साल का बैन लग सकता है.
पंजाब किंग्स
पंजाब किंग्स की टीम पिछले साल फाइनल तक पहुंची थी. और इस बार टीम की कोशिश उस आखिरी पड़ाव को पार करने की होगी. लेकिन टीम का एक अहम पेसर अभी तक नहीं जुड़ा है.
12. लॉकी फर्ग्युसन
न्यूजीलैंड के पेसर लॉकी फर्ग्युसन ने फिलहाल टीम के साथ नहीं जुड़े हैं. दाएं हाथ के इस पेसर ने कहा है कि वह अभी अपने परिवार और नवजात शिशु के साथ वक्त बिताना चाहते हैं.
लखनऊ सुपर जायंट्स
लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की एक अपने एक खिलाड़ी की चोट से परेशान है. हालांकि टीम ने उसके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है.
13 जोश इंग्लिश
ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8.6 करोड़ रुपये में खरीदा था. वह पूरे सीजन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. अभी तक टीम ने उनका रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया है.
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