वैभव और जायसवाल के भरोसे ही नहीं होगा RR का काम, इन्हें भी उठानी होगी जिम्मेदारी

जब वैभव और यशस्वी रन बनाते हैं तो राजस्थान को मिलती है जीत

टीम के पास ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel), कप्तान रियान पराग (Riyan Parag) और शिमरोन हेटमायर (Shimron Hetmyer) जैसे बल्लेबाज हैं, लेकिन सीजन में लगातार असफल रहे हैं. इनकी असफलता Rajasthan Royals के लिए अब बड़ी समस्या बनती जा रही है.6 मैच हो चुके हैं. आगे का सफर सिर्फ वैभव और जायसवाल के भरोसे तय नहीं किया जा सकता है. टीम को अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो फिर जुरेल, पराग और हिटमायर को फायर करना होगा.