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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस समय प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर मौजूद है. आरसीबी की टीम ने 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम ने सात मैच में जीत हासिल की है. टीम ने चार मुकाबले गंवाए है. टीम के पास 14 अंक है और उसका नेट रन रेट 1.103 है. आरसीबी के तीन मुकाबले शेष हैं. आरसीबी का सामना केकेआर, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होना है. आरसीबी के लिए केकेआर का मुकाबला आसान हो सकता है, मगर उसे पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद से कड़ी टक्कर मिल सकती है. अगर टीम को प्लेऑफ तक पहुंचना है तो उसमें तीन में से कम से कम दो मुकाबले जीतने ही होंगे.