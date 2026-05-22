IPL 2026: एक स्थान चार दावेदार, प्लेऑफ की रेस में अगर-मगर, मुश्किल डगर के पेंच

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IPL 2026: एक स्थान चार दावेदार, प्लेऑफ की रेस में अगर-मगर और मुश्किल डगर के पेंच, किसका दावा है मजबूत, किसे चमत्कार की उम्मीद

Edited By : Bharat Malhotra | May 22, 2026, 09:31 AM IST

Published On May 22, 2026, 09:31 AM IST

Last UpdatedMay 22, 2026, 09:31 AM IST

आईपीएल प्लेऑफ की तस्वीर अब कुछ साफ और कुछ पेचीदा हो गई है. तीन टीमें कर चुकी हैं क्वॉलिफाइ. और अब एक ही के लिए जगह बची है. और मुकाबले में हैं चार टीमें. देखें किस टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए क्या करना होगा.

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चेन्नई सुपर किंग्स की हार के साथ गुजरात टाइटंस की बल्ले-बल्ले

गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच गुरुवार, 21 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर मुकाबला खेला गया. इस मैच में गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की. हार के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई. वहीं गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर ली है. चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी पारी में चार विकेट पर 229 रन बनाए. इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 13.4 ओवर में 140 रन बनाकर आउट हो गई.

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चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली तीसरी टीम

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली चेन्नई सुपर किंग्स तीसरी टीम है. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें अंतिम चार में पहुंच चुकी हैं. और अब सिर्फ एक ही स्थान बाकी है. और इसके लिए चार टीमों के बीच मुकाबला है. देखते हैं कि किस टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए क्या करना होगा.

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राजस्थान रॉ़यल्स

राजस्थान रॉयल्स की टीम प्लेऑफ की रेस में पहुंचने की सबसे मजबूत दावेदार है. उसकी किस्मत उसके हाथ में है. 13 मैचों में उसने सात जीते हैं और उसके 14 अंक हैं. मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत के बाद टीम सीधा प्लेऑफ में पहुंच जाएगी. उसके 16 अंक हो जाएंगे. और उसे किसी और मैच के नतीजे पर निर्भर नहीं रहना होगा. लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई इंडियंस से हार भी जाती है तो भी वह प्लेऑफ में पहुंच सकती है. उसके लिए उसे उम्मीद करनी होगी कि पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने-अपने आखिरी मैच हार जाए.


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पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की रेस

मैच बाकी- मुंबई इंडियंस, तारीख- 24 मई, 2026, मैदान- वानखेड़े स्टेडियम, समय- दोपहर साढ़े तीन बजे से

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कोलकाता नाइट राइडर्स कैसे पहुंचेगी प्लेऑफ में

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 की शुरुआत शानदार तरीके से की थी. उनसे पहले सात मैचों में कोई मैच नहीं गंवाया था. टीम ने छह मैच जीते थे और एक मैच रद्द हो गया था. इसके बाद से श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम लगातार छह मैच हार चुकी है. उसके अब 13 अंक हैं. अब उसे अपने आखिरी मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराना ही होगा और साथ ही यह उम्मीद भी करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने आखिरी मैच मुंबई इंडियंस से हार जाए. इसके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को दिल्ली कैपिटल्स से बड़े अंतर से जीत न मिले. मैच बाकी- लखनऊ सुपर जायंट्स, तारीख- 23 मई, 2026, मैदान- इकाना स्टेडियम, लखनऊ, समय- शाम साढ़े सात बजे से

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दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कितनी?

कोलकाता की टीम ने पहले छह मैच लगातार हारे. और अजिंक्य रहाणे की टीम के लिए अब प्लेऑफ का रास्ता मुश्किल दिखने लगा था. लेकिन इसके बाद टीम ने लगातार 4 मैच जीते. इसके बाद अगले तीन में से भी टीम ने दो मैच जीते. यानी पहले पांच मैच हारने के बाद टीम ने अगले सात में से छह मैच जीते. पंजाब किंग्स के खिलाफ उसका मैच बारिश से धुल गया था और उसे अंक बांटने पड़े थे. अपने पिछले मैच में केकेआर ने मुंबई इंडियंस को हराया था. उसका आखिरी मैच दिल्ली कैपिटल्स के साथ है. और टीम अगर उसे हरा देती है तो उसके 15 अंक हो जाएंगे. केकेआर को इसके साथ ही उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस से हार जाए. मैच बाकी- दिल्ली कैपिटल्स, तारीख- 24 मई, 2026, मैदान- ईडन गार्डंस, 24 मई, समय- शाम साढ़े सात बजे से

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टॉप 2 की लड़ाई

दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ में पहुंच पाना बहुत मुश्किल है. दिल्ली की टीम के 13 मैचों में 12 अंक हैं. और अपना आखिरी मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उसे बहुत बड़े अंतर से जीतना होगा. इसके बाद उसके 14 अंक हो जाएंगे. यहां से भी उसके लिए प्लेऑफ मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि राजस्थान को अपने आखिरी मैच में मुंबई इंडियंस से हारना जरूरी होगा. तभी दिल्ली के लिए कुछ उम्मीद बन सकती है. उसका रनरेट -0.871 है. और अब अंतिम चार में जाना उसके लिए लगभग नामुमकिन है. मैच बाकी- कोलकाता नाइट राइडर्स, तारीख- 24 मई, 2026, मैदान- ईडन गार्डंस, 24 मई, समय- शाम साढ़े सात बजे से

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टेबल में टॉप-2 में रहने का क्या फायदा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस दोनों के अभी 18-18 अंक हैं. और आज रॉयल चैलेंजर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है. हैदराबाद की टीम के कुल 16 अंक हैं. अगर आज पैट कमिंस की कप्तानी वाली टीम जीत जाती है तो उसके भी 18 पॉइंट्स हो जाएंगे. गुजरात की टीम प्लेऑफ 1 में पहुंच चुकी है. अगर बेंगलुरु की टीम जीतती है तो उसके 20 अंक होंगे और वह पहले स्थान पर फिनिश करेगी. और अगर वह हार जाती है तो उसे यह देखना होगा कि उसकी हार का अंतर 90 रन से ज्यादा न हो. या टीम 11 ओवर या उससे पहले ऑल आउट न हो जाए.

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कब और कहां खेले जाएंगे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के मैच

आईपीएल में टेबल मे टॉप 2 में रहने का फायदा तो होता है. पहले आईपीएल में टॉप चार टीमें सीधा सेमीफाइनल खेलती थीं. इसमें पहले स्थान पर रहने वाली टीम चौथे स्थान वाली और दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच सेमीफाइनल होता था और जीतने वाली टीमें सीधा फाइनल खेलती थीं. लेकिन 2011 से आईपीएल में क्वॉलिफायर और एलिमिनेटर का नियम लाया गया. इसमें टॉप-2 में रहने वाली टीमों को फाइनल में जाने के लिए दो मौके मिलते हैं. पहले क्वॉलिफायर, जिसमें टॉप-2 की टीमे भिड़ती हैं, में जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में जाती है. और फिर एलिमिनेटर में तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें खेलती हैं. एलिमिनेटर में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और जीतने वाली टीम का मुकाबला, पहले क्वॉलिफायर में हारने वाली टीम से, दूसरे क्वॉलिफायर में होता है. और वहां जीतने वाली टीम फाइनल में वह पहले क्वॉलिफायर के विजेता से भिड़ती है.

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