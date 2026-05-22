IPL 2026: एक स्थान चार दावेदार, प्लेऑफ की रेस में अगर-मगर, मुश्किल डगर के पेंच

कब और कहां खेले जाएंगे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के मैच

आईपीएल में टेबल मे टॉप 2 में रहने का फायदा तो होता है. पहले आईपीएल में टॉप चार टीमें सीधा सेमीफाइनल खेलती थीं. इसमें पहले स्थान पर रहने वाली टीम चौथे स्थान वाली और दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच सेमीफाइनल होता था और जीतने वाली टीमें सीधा फाइनल खेलती थीं. लेकिन 2011 से आईपीएल में क्वॉलिफायर और एलिमिनेटर का नियम लाया गया. इसमें टॉप-2 में रहने वाली टीमों को फाइनल में जाने के लिए दो मौके मिलते हैं. पहले क्वॉलिफायर, जिसमें टॉप-2 की टीमे भिड़ती हैं, में जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में जाती है. और फिर एलिमिनेटर में तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें खेलती हैं. एलिमिनेटर में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है और जीतने वाली टीम का मुकाबला, पहले क्वॉलिफायर में हारने वाली टीम से, दूसरे क्वॉलिफायर में होता है. और वहां जीतने वाली टीम फाइनल में वह पहले क्वॉलिफायर के विजेता से भिड़ती है.