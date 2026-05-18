3 जगह, 7 टीमें- प्लेऑफ की रेस में कौन है किस भारी, कैसे सुलझेगी अंतिम-4 की गुत्थी

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के अभी 14 अंक हैं. उसके 2 मैच बाकी हैं. वह भी 18 अंक तक जा सकती है. उसके दो मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हैं. और टीम अगर दोनों जीत जाती है तो वह अंतिम चार में पहुंच जाएगी. एक जीत भी उसे प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए काफी होगी. हां, अगर वह दोनों मैच हार जाती है तो उसके लिए रास्ते थोड़े मुश्किल हो जाएगी. अगर आज, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत हासिल कर लेती है तो वह प्लेऑफ में पहुंच जाएगी और साथ ही गुजरात टाइटंस के लिए भी प्लेऑफ की सीट पक्की हो जाएगी.