IPL 2026: RCB ने किया DC को पस्त, बने कैसे-कैसे रिकॉर्ड

विराट कोहली ने बनाया खास रिकॉर्ड

विराट कोहली ने आईपीएल में 9000 रन पूरे कर लिए हैं. वह ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज हैं. इस मैच से पहले विराट कोहली को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए 11 रन की जरूरत थी. और कोहली ने छठे ओवर में इसे हासिल कर लिया. कोहली के नाम अब आईपीएल के 275 मैचों की 267 पारियों में 9012 रन हैं. उनका आईपीएल में बल्लेबाजी औसत 40.05 का है. उनका स्ट्राइक-रेट 133.80 का है. कोहली ने आईपीएल में 66 हाफ सेंचुरी और 8 सेंचुरी लगाई हैं. अन्य किसी बल्लेबाज के नाम 8000 रन भी नहीं हैं. कोहली के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं. रोहित ने 276 मैचों की 271 पारियों में 29.92 के ऐसत और 132.60 के स्ट्राइक-रेट से 7183 रन बनाए हैं. उन्होंने दो सेंचुरी और 48 हाफ-सेंचुरी लगाई हैं.