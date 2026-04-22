IPL 2026 के फ्लॉप कप्तानों की लिस्ट

राजस्थान रॉयल्स (RR) का सीजन में अब तक अच्छा प्रदर्शन रहा है. टीम अंकतालिका में चौथे स्थान पर है, लेकिन इसमें उनके कप्तान रियान पराग का कोई योगदान बतौर खिलाड़ी नहीं रहा है. पराग 6 मैचों की 6 पारियों में मात्र 61 रन बना पाए हैं. गेंदबाजी में भी उन्होंने कोई कमाल नहीं किया है. 3 पारी में गेंदबाजी करते हुए उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिले हैं. वैभव, यशस्वी, जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर की वजह से टीम चौथे स्थान पर बनी हुई है. पराग को फॉर्म में लौटना होगा नहीं तो आगे की राह रॉयल्स के लिए मुश्किल हो सकती है.