टीमों को लगा करोड़ों का चूना, ये हैं आईपीएल 2026 के 5 सबसे फ्लॉप खिलाड़ी

ऋषभ पंत (लखनऊ सुपर जायंट्स)

27 करोड़ में बिकने वाले ऋषभ पंत का प्रदर्शन लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) की ओर से खेलते हुए आईपीएल 2026 में भी निराशाजनक रहा. पंत 14 मुकाबलों में 138 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 312 रन बनाए. पंत पूरे सीजन में सिर्फ एक अर्धशतक ही लगा सके. बल्ले से पंत की नाकामी एलएसजी को इस सीजन भी काफी भारी पड़ी. पंत की कप्तानी पर भी सवाल उठे और सीजन खत्म होने के बाद पंत ने कप्तानी छोड़ने का भी ऐलान किया.