RR हारी पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने शतक के साथ रचे 11 कीर्तिमान

5- वैभव ने सिर्फ 15 गेंद पर लगाई हाफ-सेंचुरी

वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी लगाई. यह आईपीएल इतिहास में उनकी संयुक्त रूप से तेज हाफ सेंचुरी है. इससे पहले उन्होंने इस सीजन में दो बार हाफ सेंचुरी लगाईं और दोनों बार 15 गेंद ही पचासा लगाया था. उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ भी 15 गेंद पर अर्धशतक लगाया था. वह आईपीएल में पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने तीन बार 15 या उससे कम गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाई हों. टी20 क्रिकेट में सिर्फ अभिषेक शर्मा उनसे आगे हैं जिन्होंने चार बार 15 या उससे कम गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाई हो.