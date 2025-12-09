×

HomePhotos IPL 2026- किस देश से हैं सबसे ज्यादा ₹ 2 करोड़ बेस प्राइस के खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026- किस देश से हैं सबसे ज्यादा ₹ 2 करोड़ बेस प्राइस के खिलाड़ी, देखें पूरी लिस्ट

IPL Auction 2026 की नीलामी में कुल 40 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा गया है. देखें इसकी पूरी लिस्ट. किस देश से हैं कितने खिलाड़ी.

bharat.malhotra
By Bharat Malhotra Last Updated on - December 9, 2025 1:52 PM IST
IPL-Auction-2026-list

IPL 2026 की नीलामी में कुल 350 खिलाड़ी भाग लेंगे. शुरुआत में 1355 खिलाड़ियों ने इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया था. लेकिन मंगलवार को सामने आई लिस्ट में से 1005 खिलाड़ियों के नाम गायब थे. हर बार की तरह इस बार भी उन खिलाड़ियों की खूब चर्चा हो रही है जिनका बेस प्राइस करीब 2 करोड़ रुपये है. कुल 40 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. हम देखते हैं इन सभी खिलाड़ियों की लिस्ट. और किस देश के कितने खिलाड़ियों ने इस बेस प्राइस में खुद को रजिस्टर किया है.

Cameron-Green
Cameron-Green

कैमरून ग्रीन

इस लिस्ट में भी कैमरून ग्रीन को खरीदने के लिए फ्रैंचाइजी काफी जोर दिखा सकती हैं. ऑस्ट्रेलिया का यह स्टार ऑलराउंडर खेल के हर आयाम से अपना योगदान दे सकता है. और कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमें, जिनके पास काफी पर्स है, वे उन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकती हैं.

Venkatesh-Iyer
Venkatesh-Iyer

वेंकटेश अय्यर

इसके साथ ही वेंकटेश अय्यर, जिन्हें बीते साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ में खरीदा था, भी नीलामी में नजर आएंगे. फ्रैंचाइजी ने इस साल उन्हें रिलीज कर दिया था. लेकिन जिस तरह के वे खिलाड़ी हैं उन्हें खरीदने में काफी टीमें दिलचस्पी दिखा सकती हैं.

Steve Smith
Steve Smith

TRENDING NOW


स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ भी वे खिलाड़ी हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. ऑस्ट्रेलिया के इस धमाकेदार बल्लेबाज ने 2021 के बद पहली बार नीलामी में भाग लिया है. स्मिथ कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में अपना योगदान दे सकते हैं.

अब देखते हैं कि आईपीएल की इस नीलामी में किस देश के किस खिलाड़ी का नाम 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस में शामिल है.

Ravi Bishnoi
Ravi Bishnoi

India (भारत)

भारत के सिर्फ दो खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल हैं. लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है.

Afghanistan (अफगानिस्तान)

अफगानिस्तान से भी दो ही खिलाड़ियों का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. स्पिनर मुजीब-उर-रहमान और तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक ने खुद को इस बेस प्राइस में रजिस्टर किया है.

Josh Inglis
Josh Inglis

Australia (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया की ओर से पांच खिलाड़ियों ने 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस में खुद को रजिस्टर किया है. गेंदबाज सीन एबॉट के अलावा बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैगर्क भी इस सूची में हैं. ऑस्ट्रेलिया की ओर से ये 5 खिलाड़ी 2 करोड़ के बेस प्राइस में हैं.
सीन एबॉट
जेक फ्रेज़र-मैगर्क
कैमरॉन ग्रीन
जोश इंगलिस
स्टीव स्मिथ

Bangladesh (बांग्लादेश)

बांग्लादेश की ओर से सिर्फ एक तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का नाम इस सूची में है. बाएं हाथ के इस पेसर का बेस प्राइस भी 2 करोड़ रुपये है.

Liam Livingstone
Liam Livingstone

England (इंग्लैंड)

इंग्लैंड की ओर से आईपीएल 2026 की नीलामी में कुल 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा है. इसमें लियाम लिविंगस्टन का नाम भी शामिल है.
गस एटकिनसन
टॉम बैटन
टॉम करन
लियाम डॉसन
बेन डकेट
डेनियल लॉरेन्स
लियाम लिविंगस्टोन
जेमी स्मिथ

Rachin Ravindra

New Zealand (न्यूजीलैंड)

न्यूजीलैंड की टीम में 10 खिलाड़ियों का नाम 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. इसमें रचिन रविंद्र भी शामिल हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने रिलीज कर दिया.

फिन एलेन
माइकल ब्रैसवेल
डेवोन कॉनवे
जैकब डफी
मैट हेनरी
काइल जैमीसन
एडम मिल्ने
डैरिल मिशेल
विलियम ओ’रूर्क
रचिन रविंद्र

David Miller Batting IPL
David Miller Batting IPL

दक्षिण अफ्रीका

साउथ अफ्रीका के पांच खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है. इसमें बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर तबरेज शम्सी और आक्रामक बल्लेबाज डेविड मिलर भी शामिल हैं. मिलर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का हिस्सा हैं.

जेराल्ड कोएत्ज़ी
डेविड मिलर
लुंगी एनगिडी
एनरिक नॉर्ट्जे
तबरेज़ शम्सी

Most T20I Wickets From Each Country Wanidu Hasaranga Has Taken Most Wickets For Sri Lanka in T20I
Wanidu-Hasaranga

Sri Lanka- श्रीलंका

श्रीलंका की ओर से लेग स्पिनर वानिंडु हसरंगा भी इस लिस्ट में शुमार हैं. श्रीलंका की ओर से कुल तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है.

वानिंदु हसरंगा
मथीशा पथिराना
महीश तीक्षणा

shai-hope-records
shai-hope-records

West Indies वेस्टइंडीज

जेसन होल्डर
शाई होप
अकील होसैन
अल्जारी जोसेफ

Latest news

ind-vs-pak-65

IND VS PAK Live: भारत ने जीता टॉस, पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी

By Akhilesh Tripathi
mitchell-starc-48

ऑस्ट्रेलिया का एशेज पर कब्जा बरकरार, तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 82 रन से हराया, स्टॉर्क ने बरपाया कहर

By Akhilesh Tripathi
shubman-gill-ishan-kishan-2

टी-20 वर्ल्ड कप टीम में ईशान को मौका, गिल बाहर... गावस्कर- हरभजन ने क्या कहा ?

By Akhilesh Tripathi
hardik-pandya-195

VIDEO: कैमरामैन से माफी मांगने पहुंचे हार्दिक पांड्या,गले लगाया, कंधे पर बर्फ भी रखी

By Akhilesh Tripathi
no-handshake

U19 Asia Cup final: 12वें खिताब पर टीम इंडिया की नजरें, फाइनल में पाकिस्तान की चुनौती

By Akhilesh Tripathi

Trending This Week

salia-arora

09 चौके, 11 छक्के... 39 बॉल में शतक जड़ने वाले सलिल अरोड़ा कौन हैं ?

suryakumar-yadav-9-3

'आपका काम सिर्फ टॉस जीतना नहीं है...', आकाश चोपड़ा ने उठाए SKY पर सवाल

quinton-de-kock-20

IND VS SA: डि कॉक की तूफानी पारी, दूसरे टी-20 मैच में टीम इंडिया को मिली बड़ी हार

arshdeep-singh-61

T20I में एक ओवर में सबसे बॉल डालने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह की लिस्ट में एंट्री

arshdeep-singh-60

अर्शदीप के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, T20I में फेंका सबसे लंबा ओवर, गुस्से में दिखे गंभीर

Photos More in photos

india-vs-south-africa-t20i

IND vs SA: अहमदाबाद में भारत का डंका, कौन रहे इस जीत के 5 सबसे बड़े हीरो

virat-kohli-27-3

Year Ender Virat Kohli 2025 : 'रन मशीन' विराट कोहली के लिए साल रहा बेमिसाल, किए क्या-क्या कमाल

csk-30

मुझे नई जिंदगी देने के लिए... CSK ने लगाई बोली तो इमोशनल हुआ स्टार बल्लेबाज

delhi-capitals-3-4

IPL 2026 में क्या रही 10 टीमों की रणनीति, किस खिलाड़ी को क्यों खरीदा

ipl-18

IPL 2026: कौड़ियों के दाम मिले सोने से खिलाड़ी, नीलामी के टॉप 5 'वैल्यू पिक'

josh-inglis-6

IPL 2026 Auction: 5 विदेशी खिलाड़ी, जिन पर आईपीएल ऑक्शन में जमकर बरसा पैसा