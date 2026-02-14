T20 World Cup 2026: आयरलैंड ने रचा इतिहास, लोर्कन टकर ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

कप्तान लोर्कन टकर (94*) की धमाकेदार पारी के बाद जोशुआ लिटिल (तीन विकेट) की दमदार गेंदबाजी ने आयरलैंड ने टी20 विश्व कप में जीत का खाता खोला है. आयरलैंड की टीम ने इसके साथ टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच दिया है. शनिवार को खेले गए मैच में आयरलैंड की टीम ने ओमान के खिलाफ 96 रन से बड़ी जीत दर्ज की. आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 235 रन बनाए, जो टी-20 वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इसके जवाब में ओमान की टीम 18 ओवर में 139 रन पर ढेर हो गई.
आयरलैंड की टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में यह पहली जीत है. इस मैच में आयरलैंड की टीम ने इतिहास रच दिया, वहीं टीम के कप्तान लोर्कन टकर ने भी भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.
आयरलैंड ने रचा इतिहास
आयरलैंड की टीम ने इस मैच में 20 ओवर में पांच विकेट पर 235 रन बनाए. यह टी-20 विश्व कप में किसी भी एसोसिएट देश का सबसे बड़ा स्कोर है. आयरलैंड ने स्कॉटलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा, स्कॉटलैंड के नाम 207 रन बनाने का रिकॉर्ड था. इसके अलावा आयरलैंड का भी यह टी-20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले आयरलैंड ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ एडिनबर्ग मे साल 2023 में चार विकेट पर 226 रन बनाए थे.
लोर्कन टकर ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड
आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने इस मैच में 51 बॉल में 94 रन (10 चौके, चार छक्के) की नाबाद पारी खेली. यह टी-20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. लोर्कन टकर ने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने साल 2024 में ब्रिजटाउन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन बनाए थे. बतौर कप्तान टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. क्रिस गेल ने ब्रिजटाउन में साल 2010 में बतौर कप्तान भारत के खिलाफ 98 रन बनाए थे.
T20 WC में किसी कप्तान का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
98 क्रिस गेल बनाम भारत ब्रिजटाउन 2010 94* लोर्कन टकर बनाम ओमान कोलंबो SSC 2026 92 रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया ब्रिजटाउन 2024 88 क्रिस गेल बनाम ऑस्ट्रेलिया द ओवल 2009 85 केन विलियमसन बनाम ऑस्ट्रेलिया दुबई 2021
आयरलैंड के लिए टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर
लोर्कन टकर आयरलैंड के लिए टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. इससे पहले कर्टिस कैंपर ने साल 2022 में स्कॉटलैंड के खिलाफ नाबाद 72 रन बनाए थे. टकर पहली पारी में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी है. इससे पहले पहली पारी में बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा स्कोर 2009 में ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ क्रिस गेल का 88 रन का था.
टकर और डॉकरेल के बीच रिकॉर्ड साझेदारी
लोर्कन टकर और जार्ज डॉकरेल के बीच टी-20 वर्ल्ड कप में 19 गेंदों पर 70 की नाबाद साझेदारी हुई जो T20 WC में सबसे बड़ा पार्टनरशिप रन रेट है. इससे पहले 2010 में ग्रोस आइलेट में माइकल हसी और मिशेल जॉनसन ने पाकिस्तान के खिलाफ़ 19.87 (16 गेंदों पर नाबाद 53) की पार्टनरशिप रन रेट से रन बनाए थे.
