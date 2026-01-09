WPL 2026: जैकलीन और हनी सिंह ने ओपनिंग सेरेमनी में लगाए चार चांद, झूमने पर मजबूर हुए लोग

WPL 2026 opening ceremony: वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 का शुक्रवार को रंगारंग आगाज हुआ. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू की स्पीच के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई. इसके बाद अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस ने अपने डांस से समां बांधा. आखिर में ब्लूटूथ किंग हनी सिंह ने अपने सुपरहिट गानों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया.
हरनाज संधू की स्पीच के साथ ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत
बागी 4 की एक्ट्रेस और मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू की स्पीच से वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत हुई. हरनाज कौर ने अपने स्पीच में महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया.
जैकलीन फर्नांडीस से अपने परफॉर्मेंस से लगाई आग
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस ने इसके बाद अपने डांस परफॉर्मेंस से आग लगा दी. उन्होंने बॉलीवुड के कई हिट गानों पर डांस किया.
जुम्मे की रात गाने पर झूमे लोग
जैकलीन फर्नांडीस ने लाल परी, जुम्मे की रात जैसे गानों पर डांस करके लोगों को मदहोश कर दिया. जुम्मे की रात गाने पर लोग जैकलीन के साथ झूमते नजर आए.
हनी सिंह की हुई धमाकेदार एंट्री
ओपनिंग सेरेमनी की सबसे आखिरी प्रस्तुति लोगों के दिलों पर राज करने वाली हनी सिंह की थी. हनी सिंह ने धमाकेदार अंदाज में एंट्री ली और वह मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर और आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना के बीच बैठे नजर आए. हनी सिंह ने पहली बार किसी स्पोर्ट्स कार्यक्रम में हिस्सा लिया.
हनी सिंह ने लोगों को झूमने पर किया मजबूर
हनी सिंह ने अपने पोपुलर गाने ‘मिलिनियर’, ‘पायल’ ‘ब्ल्यू आइज’ जैसे गानों पर परफॉर्म किया, जिस पर दर्शक झूमते नजर आए. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हनी सिंह को लेकर सबसे ज्यादा क्रेज देखा गया.
