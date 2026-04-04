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13 साल पहले आज के दिन ही बुमराह ने किया था IPL डेब्यू, अब खास लिस्ट में बनाई जगह

जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल में 183 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने 7.24 की शानदार इकोनॉमी से गेंदबाजी की है.

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By Akhilesh Tripathi Last Updated on - April 4, 2026 10:09 PM IST
Jasprit Bumrah

Jasprit Bumrah

मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया. आईपीएल 2026 के दो मैचों में भले ही उन्हें अब तक एक भी विकेट नहीं मिला है, मगर भारतीय गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है. जसप्रीत बुमराह ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में चार ओवर में सिर्फ 21 रन खर्च किए. बुमराह ने इस मैच में खास लिस्ट में जगह बनाई है.

jasprit Bumrah
jasprit Bumrah

साल 2013 में आज के ही बुमराह का हुआ था डेब्यू

जसप्रीत बुमराह ने साल 2013 में आज के ही दिन (चार अप्रैल) ही आईपीएल डेब्यू किया था. जसप्रीत बुमराह ने अपने डेब्यू मैच में भारतीय दिग्गज विराट कोहली को एलबीडब्ल्यू आउट किया था.

Virat Kohli vs Jasprit Bumrah
Virat Kohli vs Jasprit Bumrah

बुमराह का 100वां शिकार भी बने थे विराट कोहली

विराट कोहली को जसप्रीत बुमराह ने अपना 100वां आईपीएल शिकार भी बनाया था. बुमराह ने कोहली को आईपीएल में पांच बार आउट किया है.

Mumbai Indians
Mumbai Indians


मुंबई इंडियंस के साथ बुमराह ने जीता पांच खिताब

जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस के साथ पांच खिताब जीता है. मुंबई इंडियंस ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल का खिताब जीता और इन सभी सीजन बुमराह मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे.

Jasprit Bumrah Ipl records
Jasprit Bumrah Ipl records

जसप्रीत बुमराह ने खास लिस्ट में बनाई जगह

जसप्रीत बुमराह ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना मुंबई इंडियंस के लिए 150वां मैच खेला. वह मुंबई इंडियंस के लिए 150 मैच खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बने हैं. रोहित शर्मा (238 मैच) मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं. कीरोन पोलार्ड (211) इस लिस्ट में दूसरे और हरभजन सिंह (158) तीसरे नंबर पर हैं.

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मुंबई इंडियंस के लिए चटकाए हैं 183 विकेट

जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस के लिए 183 विकेट चटकाए हैं. जसप्रीत बुमराह ने 7.24 की इकॉनोमी से गेंदबाजी की है.

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