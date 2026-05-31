कागिसो रबाडा ने जीता पर्पल कैप, IPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 बॉलर्स

Rashid Khan

गुजरात टाइटंस के गेंदबाज राशिद खान आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर रहे. राशिद खान ने 17 मैच में 23.76 की औसत के साथ कुल 21 विकेट चटकाए. गुजरात टाइटंस को फाइनल तक पहुंचाने में राशिद खान का भी अहम रोल रहा.