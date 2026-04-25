KL Rahul ने रच दिया इतिहास, आईपीएल के इतिहास के 7 सबसे बड़े स्कोर

केएल राहुल

केएल राहुल ने 25 अप्रैल को इतिहास रच दिया. वह आईपीएल के इतिहास में 150 रन का स्कोर पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने. राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 67 गेंद पर 152 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके और 9 छक्के लगाए.