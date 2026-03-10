Kuldeep Yadav Marriage

Kuldeep Yadav to Marry Vanshika on March 14: भारतीय टीम से स्पिनर और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद अब कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका से शादी करेंगे. शादी की तारीख भी तय हो चुकी है.

14 मार्च को होगी कुलदीप यादव की शादी

कुलदीप यादव की शादी की तारीख 14 मार्च 2026 तय हुई है. शादी उत्तराखंड के मसूरी में एक लग्जरी रिसॉर्ट में होगा. शादी से पहले 13 मार्च को हल्दी और मेहंदी की रस्में होंगी, जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे.

बचपन के दोस्त हैं कुलदीप और वंशिका

कुलदीप और वंशिका बचपन के दोस्त हैं और दोनों ही कानपुर की रहने वाले हैं. कुलदीप और वंशिका का घर भी आसपास ही है. कुलदीप कानपुर के लाल बंगला इलाके में रहते हैं, जबकि वंशिका का घर वहां से महज तीन किलोमीटर दूर श्याम नगर में है. वंशिका के पिता योगेश सिंह एलआईसी में अधिकारी हैं. दोनों ने इस शादी को यादगार बनाने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू चुना.

लखनऊ में होगा रिसेप्शन, जुटेंगे कई वीवीआईपी

शादी के बाद 17 मार्च 2026 को लखनऊ में भव्य रिसेप्शन होगा, यह रिसेप्शन होटल सेंट्रम में आयोजित किया जाएगा. इसमें कई वीवीआईपी शामिल होंगे, जिसमें कई क्रिकेटर्स भी शामिल हैं. इसके अलावा लखनऊ में होने वाले रिसेप्शन में बीसीसीआई अधिकारियों के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं.

जून 2025 में हुई थी सगाई

कुलदीप और वंशिका की सगाई जून 2025 में लखनऊ में हुई थी. यह शादी नवंबर 2025 में तय थी, लेकिन भारतीय टीम के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और टी20 विश्व कप की वजह से इसे टाल दिया गया था.

क्या करती है कुलदीप की होने वाली दुल्हनियां ?

कुलदीप यादव की होने वाली पत्नी वंशिका ने कानपुर के सेंट मैरी कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई की है और उसके बाद वह पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई. ऑस्ट्रेलिया में वह पढ़ाई के साथ- साथ जॉब भी कर रही है.