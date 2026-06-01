T20I में एक ओवर में जड़े छह छक्के, युवराज- पोलार्ड की लिस्ट में शामिल हुए कुशल भुर्तेल

नेपाल के बल्लेबाज कुशल भुर्तेल ने चीन के खिलाफ एक ओवर में छह छक्के जड़े. भुर्तेल ने सिंगापुर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर एशियाई खेल क्वालीफायर के शुरुआती मैच में यह कारनामा किया. वह टी-20 इंटरनेशनल में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले दुनिया के छठे बल्लेबाज बने हैं. टी-20 इंटरनेशनल में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट…