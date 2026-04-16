Published On Apr 16, 2026, 09:20 PM IST
Last UpdatedApr 16, 2026, 09:20 PM IST
अर्शदीप सिंह ने दो लगातार गेंदों पर दो विकेट चटकाए. उन्होंने रियान रिकेल्टन और सूर्य कुमार यादव को आउट किया. आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज...
भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. आईपीएल में आठ फ्रैंचाइजी टीमों का हिस्सा रहे जयदेव उनादकट ने 116 मैच में 114 विकेट चटकाए हैं. जयदेव उनादकट आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर, लखनऊ सुपरजायंट्स, मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पुणे वारियर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रहे हैं.
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने आईपीएल में 88 मैच में 106 विकेट चटकाए हैं और वह इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. आशीष नेहरा ने चेन्नई सुपरकिंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, पुणे वारियर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का प्रतिनिधित्व किया है.
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान का लिस्ट में चौथे नंबर पर है. जहीर खान ने 100 मैच में 102 विकेट चटकाए हैं. जहीर खान आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और आरसीबी का हिस्सा रहे हैं.
भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. अर्शदीप सिंह ने 87 मैच में 102 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने जहीर खान की बराबरी भी कर ली है. अर्शदीप सिंह आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब और पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा रहे हैं.