01. ट्रेंट बोल्ट

भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. आईपीएल में आठ फ्रैंचाइजी टीमों का हिस्सा रहे जयदेव उनादकट ने 116 मैच में 114 विकेट चटकाए हैं. जयदेव उनादकट आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर, लखनऊ सुपरजायंट्स, मुंबई इंडियंस, आरसीबी, पुणे वारियर्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रहे हैं.