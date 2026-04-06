IPL 2026: वानिंदु हसरंगा को लेकर अब तक सस्पेंस, माथिशा पथिराना को लेकर भी बड़ा अपडेट

Wanindu Hasaranga Matheesha Pathirana

आईपीएल 2026 में रविवार को लखनऊ सुपरजायंट्स की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की. लखनऊ की इस जीत के बाद टीम के ऑलराउंडर और श्रीलंकाई खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है जो अब तक लीग का हिस्सा नहीं बन सके हैं. वहीं इसके अलावा मथीशा पथिराना को भी लेकर भी अपडेट आया है.

Wanindu Hasaranga

हसरंगा ने अब तक नहीं दिया है फिटनेस टेस्ट

वानिंदु हसरंगा ने अभी तक वह फ़िटनेस टेस्ट नहीं दिया है, श्रीलंका क्रिकेट IPL के लिए अपने खिलाड़ियों को NOC जारी करने से पहले फिटनेस टेस्ट चाहता है. हसरंगा ने पिछले हफ़्ते कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के कैंप में बैटिंग प्रैक्टिस की थी, हालांकि, उन्होंने गेंदबाज़ी नहीं की थी. हसरंगा पिछले लगभग दो महीनों से क्रिकेट से दूर हैं, क्योंकि उनकी बाईं हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था. उन्होंने 8 फ़रवरी को T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का पहला मैच आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेला था और तब से वे क्रिकेट से बाहर हैं.

Wanindu Hasaranga IPL

दो करोड़ के खिलाड़ी का टीम कर रही है इंतजार

हसरंगा, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 करोड़ रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा था, अब तक फ़्रैंचाइज़ी के पास रिपोर्ट करने में नाकाम रहे हैं, बल्कि उन्होंने यह भी कोई संकेत नहीं दिया है कि वे कब तक पहुंचेंगे.

Wanindu Hasaranga

क्या आईपीएल में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं हसरंगा ?

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, हसरंगा के क़रीबी एक सूत्र ने कहा, हमारे पास वानिंदु हसरंगा के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है. इसके अलावा IPL फ़्रैंचाइज़ियों के बीच यह धारणा है कि कुछ विदेशी खिलाड़ी, जिन्हें उनकी बेस प्राइस पर खरीदा जाता है, वे खेलने नहीं आते, हालांकि IPL ने उन विदेशी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के नियम बनाए हैं, जो नीलामी के बाद खेलने से मना कर देते हैं.

Wanindu Hasaranga

वानिंदु हसरंगा का रिप्लेसमेंट देख रही है LSG की टीम

ऐसी संभावना है कि फ़्रैंचाइजी टीमें श्रीलंका के इस लेग-स्पिनर की जगह किसी और खिलाड़ी के बारे में सोच सकती है. मुजीब उर रहमान, मोहम्मद नबी (दोनों अफ़गानिस्तान), लियाम डॉसन और रेहान अहमद (दोनों इंग्लैंड) फ़्रैंचाइज़ी के सामने मौजूद विकल्पों में से कुछ नाम हैं.ये सभी विदेशी स्पिनर RAPP (Registered Available Player Pool) लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें से कोई भी टीम किसी खिलाड़ी की जगह दूसरे खिलाड़ी को चुन सकती है.

Patheerana

पथिराना को लेकर आई गुड न्यूज

वहीं श्रीलंका के तेज गेंदबाज माथिशा पथिराना की हालत में सुधार हो रहा है और उनकी फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को पूरा भरोसा है कि वह इस सीजन में खेलने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे. जानकारी के मुताबिक, पथिराना ने नेट्स में गेंदबाजी शुरू कर दी है, पिछले दिनों उन्हें प्रेमदासा स्टेडियम में देखा गया था, जहां उन्होंने नेट्स में गेंदबाजी की, हालांकि उन्होंने पूरी रफ्तार से गेंदबाजी नहीं की. पथिराना को केकेआर ने 18 करोड़ में खरीदा था.